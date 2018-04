La défaite (3-0) subie à Bettembourg mercredi aura été celle de trop pour Daniel Porte, arrivé au CS Oberkorn en tant qu’entraîneur adjoint en janvier 2017. Devenu directeur sportif depuis le début de l'actuelle saison, le Français quitte ses fonctions, mais reste en charge de la coordination des jeunes jusqu’à la fin de l’exercice en cours.

Division 2: Daniel Porte n’est plus le directeur sportif du CS Oberkorn

Par Thibaut Goetz

On y voit à présent un peu plus clair dans l’organigramme du CSO. Le match (perdu 3-0) contre Bettembourg ce mercredi fut la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour Daniel Porte. Après avoir mûrement réfléchi, le technicien français ne se voyait plus poursuivre dans ses fonctions de directeur sportif: «Cette démission était inéluctable, je ne suis plus en accord avec le président, Yves Bechet. Nous étions privés de trois joueurs-clés pour notre match à Bettembourg et cela ne pouvait que nous mener à la défaite.»

Entre le président Bechet et le directeur sportif, le courant ne passait en effet plus: «J’ai essayé d’apporter du professionnalisme à cet effectif de qualité, mais certaines personnes veulent rester dans un schéma qui appartient au passé, et qui ne fait pas avancer le club qui en a pourtant besoin. Je vais désormais prendre le temps de la réflexion et étudier l’opportunité de changement qui m’a été proposée dernièrement.»

A cinq matches du terme de la saison, le CS Oberkorn est actuellement dixième en Division 2, Série 2 avec 26 points.