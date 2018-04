A l'occasion de la 16e journée de D2, Série 1 disputée mercredi, l'AS Colmar-Berg aurait aligné un joueur suspendu, selon les responsables du club visiteur de Reisdorf, battu sur le terrain (1-0). Les conséquences pourraient être importantes dans le bas de tableau de la série à cinq journées de la fin du championnat.

Division 2: Colmar-Berg risque de perdre trois points sur tapis vert

Par Daniel Pechon

Le tribunal fédéral de la FLF pourrait décider de sanctionner d'un forfait et, donc, priver de trois points, le club de Colmar-Berg engagé dans une opération de sauvetage compliquée pour conserver sa place en Division 2.



Le Bio (bulletin officiel de la fédération) paru mercredi indique que Cédric Barroso, joueur de Colmar-Berg, avait écopé d'un quatrième carton jaune avec comme signification la suspension automatique du joueur pour un match. «Et ce, dès le mercredi», précise Marc Diederich, juriste de la FLF.

Divergence d'interprétations



A Colmar-Berg, la suspension du joueur était connue, mais l'interprétation est différente. Selon les responsables du club, le joueur devait purger sa suspension seulement le dimanche (soit ce dimanche 22 contre Feulen, ndlr), car le match disputé mercredi venait d'une journée reportée (la 16e) et les sanctions du Bio sont donc applicables uniquement aux matches du dimanche suivant. Cédric Barroso devait être privé de football ce dimanche et n'est d'ailleurs pas repris dans l'équipe qui doit affronter Feulen à 16 heures au stade Prince Henri.

Pour Marc Diederich, le juriste de la FLF, il n'existe aucune confusion possible. «Le Bio paraît chaque mercredi, et les peines qui y sont stipulées sont automatiquement d'application dès la parution, donc aux éventuelles rencontres disputées le mercredi soir. Et le joueur suspendu peut jouer ce dimanche. Je ne peux me prononcer au nom du tribunal fédéral, mais celui-ci va très probablement sanctionner le forfait pour la rencontre en faveur de Reisdorf, et retirer les trois points à Colmar-Berg.»

Harlange-Tarchamps grand gagnant?



Une très mauvaise affaire pour Colmar-Berg qui tomberait ainsi de dix à sept points, tandis que Reisdorf, avec ses trois points récupérés, en compterait neuf. Harlange-Tarchamps, le douzième classé, ferait aussi une bonne affaire, puisque son poursuivant direct serait désormais distancé à six points, au lieu de cinq avant l'affaire. Et avec un nouveau poursuivant direct, Reisdorf qui doit affronter trois des quatre premiers dans ses cinq derniers matches de la saison.