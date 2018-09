Avec quatre succès de rang à la tête de l'AS Hosingen, Tom Kopecky a réussi ses débuts dans la corporation des entraîneurs, tandis que l'US Boevange monte sur le podium. En Série 2, le duo Echternach-Walferdange se partage le premier siège. Premier succès pour Koerich-Septfontaines, alors que le Luna Oberkorn a sombré à Itzig.

Division 2: Boevange s'invite sur le podium, Koerich relève la tête

Avec quatre succès de rang à la tête de l'AS Hosingen, Tom Kopecky a réussi ses débuts dans la corporation des entraîneurs, tandis que l'US Boevange monte sur le podium. En Série 2, le duo Echternach-Walferdange se partage le premier siège. Premier succès pour Koerich-Septfontaines, alors que le Luna Oberkorn a sombré à Itzig.

Par Vincent Lommel



Cet été, Tom Kopecky avait rangé ses crampons de footballeur la gorge nouée, sur la descente sans gloire du FF Norden 02 en Division 1. Il a pris le temps de digérer ce couac avant d’entamer une carrière d’entraîneur à Hosingen.



Auteure d'un sans-faute parfait depuis l'entame de la saison, son équipe est allée s'imposer 2-4 à Perlé, avec un triplé d'Yves Heiles. «Le promu avait des arguments à proposer, mais notre organisation était remarquable. On a fait preuve de réalisme devant le but et la victoire est méritée», analyse coach Kopecky. Douze points sur douze, le bilan comptable de l'AS Hosingen est parfait. «Il n’y a pas de secret: l’état d’esprit est irréprochable.»



Troisième succès consécutif pour le trio Diekirch - Boevange - Feulen. «L’envie de Diekirch est de monter», assure Antonio Simoes. «Rambrouch a musclé les débats après le repos», souligne pour sa part le mentor boevangeois, José Monteiro, par ailleurs... auteur des deux réalisations des siens. «La défense a, une nouvelle fois, été solide.» Les choses vont de mal en pis pour Pratzerthal-Redange, bonne d’âne après sa défaite 1-4 contre Feulen.





19 Charel Jans, l'arbitre du match Boevange - Rambrouch adresse un carton jaune à Dorian Mamadou Croix (US Rambrouch) Photo: Stéphane Guillaume

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Charel Jans, l'arbitre du match Boevange - Rambrouch adresse un carton jaune à Dorian Mamadou Croix (US Rambrouch) Photo: Stéphane Guillaume Daniel Antunes (Boevange, en jaune) se cache derrière Steven Fernandes (US Rambrouch) Photo: Stéphane Guillaume Le gardien de l'US Rambrouch, Mike Dusemang, à la relance à la main Photo: Stéphane Guillaume Valter Neves (US Boevange, en jaune), maillot relevé au-dessus des épaules, tente un débordement sur Dorian Mamadou Croix (US Rambrouch) Photo: Stéphane Guillaume Le contrôle de balle tout en maîtrise de Steven Fernandes (US Rambrouch) Photo: Stéphane Guillaume L'US Boevange s'impose 2-0 et forcément, la joie s'invite chez les Jaunes Photo: Stéphane Guillaume L'US Rambrouch, battue 2-0 à Boevange, et désormais 12e avec 3 points au classement de D2, Série 1 Photo: Stéphane Guillaume Mike Schaefer, le joueur-entraîneur de l'US Rambrouch a la mine dépitée Photo: Stéphane Guillaume Joao Portal (en jaune, US Boevange) arrive trop tard: le ballon est parti du pied d'Alain Dellere (US Rambrouch) Photo: Stéphane Guillaume José Monteiro da Silva (en jaune, US Boevange/), balle au pied devant Sam Mores (US Rambrouch) Photo: Stéphane Guillaume José Monteiro da Silva, le joueur-entraîneur de l'US Boevange, montre la voie à suivre Photo: Stéphane Guillaume Drôle de ballet entre Joao Portal (en jaune, US Boevange) et Alain Dellere (n°8, US Rambrouch) Photo: Stéphane Guillaume André Martins (US Boevange) remonte le terrain balle au pied Photo: Stéphane Guillaume Daniel Antunes (en jaune, US Boevange) semble oublier en chemin un ballon que convoite David Bill (US Rambrouch) Photo: Stéphane Guillaume José Monteiro da Silva (en jaune, US Boevange) évite subtilement Ben Weis (US Rambrouch) Photo: Stéphane Guillaume Le contrôle de la poitrine du capitaine de l'US Rambrouch, Ben Weis Photo: Stéphane Guillaume Jorge Goncalves, l'entraîneur-adjoint de l'US Boevange Photo: Stéphane Guillaume Daniel Baum (US Rambrouch, en bleu) tente de tacler Dany Costa (US Boevange) Photo: Stéphane Guillaume Le groupe de l'US Boevange, victorieux de Rambrouch sur le score de deux à zéro Photo: Stéphane Guillaume

Koerich prêt à défier Bissen en Coupe



Frustré après le revers encouru face à Echternach, Alain Palgen l’était. Le cornac de Koerich-Septfontaines escomptait un sursaut d’orgueil à l’occasion du déplacement à Schouweiler. Contrat rempli. «On l’emporte 2-1, mais cela aurait pu être 6-2. Plusieurs envois ont touché la barre transversale ou le poteau. Cette première victoire est un adjuvant moral pour recevoir Bissen en Coupe de Luxembourg samedi.»



Echternach et Walferdange ont fait le plein face respectivement à Ehnen et Biwer, au contraire du Luna Oberkorn qui, en 180 minutes, a perdu le bénéfice d’un probant six sur six initial. Pire, Itzig lui inflige un score de forfait! «Menés 2-0, nous aurions pu relancer le suspense. Mais le gardien adverse a fait le job», peste Vincent Bolognini. «Le week-end de relâche tombe au bon moment. Une remise en cause individuelle et collective est attendue.» En queue de classement, Merl-Belair et Schouweiler sont à la ramasse.

Vestiaire

Antonio Simoes (entraîneur de Diekirch): «Sur une superbe pelouse, mon équipe est restée calme après l’ouverture du score de Larochette (20e). Elle a produit du jeu et a été récompensée de ses efforts.» Diekirch - Larochette 4-1



Damien Raths (président de l’Avenir Beggen): «Avec cinq points sur douze, le bilan laisse à désirer. Mais pas de panique: on garde le moral et l’ambition reste de monter. Avec quinze départs et dix arrivées, le groupe a besoin de temps pour carburer à plein régime. C’est logique. Nous jouons bien, mais nous devons être plus rigoureux à la finition.» Avenir Beggen - Ehlerange 0-0



Alain Palgen (entraîneur de Koerich-Septfontaines): «L’effectif a pas mal changé lors du mercato. Les nouveaux venus n’étaient pas vraiment dans le coup la saison passée et on le remarque: petits bobos, blessures, etc. J’ai quatorze, quinze joueurs à ma disposition. Nous sommes en D2.» Schouweiler - Koerich-Septfontaines 1-2



Olivier Lickes (entraîneur de Biwer): «Walferdange inscrit le but du 2-1 sur une contre-attaque à cinq minutes de la fin. L’équipe qui marquait en deuxième période l’emporterait. Je ne panique pas (6 sur 12). Aucun de nos quatre adversaires jusqu'à présent (CSO, Ehlerange, Merl-Belair et Walferdange) n'était supérieur. Les résultats vont venir.» Walferdange - Biwer 2-1



Deux chiffres



0

Trois équipes (Pratzerthal-Redange, Merl-Belair et Schouweiler) n’ont pas encore engrangé le moindre point après quatre journées.

3

L’Avenir Beggen n’a pas marqué le moindre but lors de trois de ses quatre matches.

L’affiche

La cinquième journée aura lieu le dimanche 30 septembre. En Série 2, Belvaux-Walferdange vaudra le détour.