Encore invaincu jusqu’à cette douzième journée de Division 2 série 2, le Luna Obercorn a mordu la poussière à Bettembourg (2-0). En Série 1 Bersdorf/Consdorf profite de la défaite de Koerich pour s’adjuger la troisième place.

Par Thibaut Goetz

Bien parti pour accompagner l’Union Remich/Bous vers les sommets du classement en Série 2, le Luna Oberkorn a connu un premier accroc cette saison. Une première défaite véritablement inattendue et qui intervient, qui plus est, sur la pelouse d’une équipe de Bettembourg située aux antipodes au classement. Un SC Bettembourg dont la dernière victoire remontait au 15 octobre face au Vinesca Ehnen.

Bettembourg a donc fait mentir la logique, en prenant à chaque fois en défaut le Luna au début de chaque mi-temps (3e et 49e minute). L’entraîneur bettembourgeois Jean-Marc Gattullo a savouré cette victoire qui vient récompenser le travail effectué ces dernières semaines.

«C’est amplement mérité, on reste sur deux matchs nuls à l’extérieur, on commence à prendre confiance en nous. Pour une fois, la chance était avec nous et on marque dans les dix premières minutes. On a été solides, solidaires, on aurait pu marquer un troisième but valable. Avec Remich, le Luna c'est du costaud, ses joueurs sont appliqués. Notre place n’est pas là mais on commence à prendre nos distances. Les deux matchs qui arrivent sont à notre portée. Ce duel face au Luna doit être un match référence, on commence à trouver nos marques.»



De l’autre côté, Guillaume Marette, adjoint de Cédric Philippe actuellement en vacances, regrettait le manque de mental de ses hommes, bien loin de ce que le groupe a montré depuis le début de saison: «On savait que Bettembourg était la seule équipe qui avait réussi à accrocher Remich. Il ne faut sous-estimer personne. Mentalement on n’y était pas, l’état d’esprit nous a fait défaut, c’est une faillite mentale. On leur offre le premier but ensuite on prend le deuxième sur un contre…».

L'USBC sur le podium

A la faveur de sa victoire 3-2 face la lanterne rouge Reisdorf, grâce à notamment deux buts contre son camp de l’USR et un de Lopes, et de la défaite de Koerich à Feulen (3-0), le club fusionné grimpe sur la troisième marche du podium de la série 1.

Pratz-Redange deux à la suite

Encore vierge de victoire jusqu’à la onzième journée et la première face à Colmar-Berg, Redange a remis le couvert face aux Young Boys Diekirch (2-1). Hoffmann (65e) et une nouvelle fois Correia (76e) ont permis à Pratz-Redange de se donner encore un peu plus d’air au classement: quatre unités d’avance désormais sur le barragiste.

Schieren malmené mais Schieren vainqueur

Les leaders de la série 1 ont dû s’employer (3-2) pour prendre les trois points face au SC Ell. Rapidement en tête avec Duarte (2e), les hommes de Nilton Rocha ont encaissé deux buts de Frisch (20e) et Brosius (39e) avant de revenir dans la partie grâce à Goncalves (45e) et finalement Matias (49e).

Ils ont dit



Mike Lohei (entraîneur Ehlerange): «Après vingt minutes, l’adversaire mène 2-0, on réussit à revenir avant la pause. Après cinquante minutes, on reçoit un carton jaune-rouge et encore un autre après une heure de jeu. Mais on a essayé de gagner le match tout de même. On a réussi à avoir encore trois bonnes occasions mais le match nul est correct. Nous avons évolué trente minutes à neuf plus un blessé que je ne pouvais pas sortir car les trois remplacements avaient déjà été effectués». Walferdange-Ehlerange 2-2



Mike Lohei a apprécié la réaction de ses joueurs en seconde mi-temps.

Photo: Michel Dell'Aiera

Claude Leogrande (entraîneur Mensdorf): «Nous avons joué une très mauvaise première mi-temps, Itzig marque sur un tir de loin assez incroyable. A 0-1 à la mi-temps, j’ai essayé de réveiller mes joueurs et ils ont enfin réagi. On s’est battu, on a eu des occasions et on égalise sur une tête de Vic Speller. Sur un contre, on se fait de nouveau surprendre (1-2). On n'a rien lâché. Nous avons hérité d'un penalty pour égaliser mais Damien Steinmetz l'a manqué. Ce sont des choses qui arrivent dans le foot! Quelques minutes plus tard, Itzig marque encore sur une frappe en pleine lucarne. Au lieu de 2-2 c'est 1-3. C'est dommage mais Itzig n'a pas volé sa victoire. Il faut jouer et se battre pendant 90 minutes pas seulement 45…» Mensdorf-Itzig 1-3

Sébastien Marasco (entraîneur Itzig): «C’était un très bon match de notre part. On était très bien à tous les niveaux que ce soit technique, physique, collectif. Ce match aurait pu finir à 2-8 parce qu’on avait une emprise totale sur le match. Parfois, on a plus de mal mais on n’a pas un effectif pléthorique. Je n’ai jamais pu aligner deux fois la même équipe. Tout cela met du temps à se construire, mais c’est dommage que nous ayons perdu des points à domicile. Avec plus de régularité, on mériterait d’avoir quatre, cinq points de plus. On doit faire avec les absences, beaucoup d’entraîneurs sont dans cette situation.» Mensdorf - Itzig 1-3

Classement de la série 1

Classement de la série 2