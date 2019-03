La formation de Christophe Bello a réussi un joli coup en prenant le meilleur sur le CS Oberkorn (2e) qui n’a pas encore gagné sous Anibal Santos Graça. Sans jouer, le duo Beggen (1er) - Itzig (3e) réalise une bonne opération. En Série 1, l’Excelsior Grevels s’offre un premier succès.

Sport 4 min.

Division 2: A dix, le CeBra dompte le CSO, première victoire pour Grevels

La formation de Christophe Bello a réussi un joli coup en prenant le meilleur sur le CS Oberkorn (2e) qui n’a pas encore gagné sous Anibal Santos Graça. Sans jouer, le duo Beggen (1er) - Itzig (3e) réalise une bonne opération. En Série 1, l’Excelsior Grevels s’offre un premier succès.

Par Vincent Lommel



L’ancien entraîneur du CSO, Kenan Skrijelj (31 ans), doit rire dans sa barbe. Faute d’être sur la même longueur d’ondes avec le comité, les deux parties avaient, d'un commun accord, choisi d’arrêter les frais à la fin du mois de novembre. Sollicité, Animal Santos Da Graça avait accepté de relever le challenge. Le nouveau coach présente, malgré lui, un bulletin aux antipodes: 2 sur 12 contre 27 sur 33!

Leader, Oberkorn ne l’est plus et, pire encore, est virtuellement troisième suite à son revers 1-3 au CeBra mais aussi le report du match Luna - Itzig (Itzig est virtuellement 2e). Dixièmes, à la bagarre pour ne pas descendre, les joueurs du CeBra tiennent leur premier exploit de la saison. «Mené au score suite à une erreur du gardien Carlitos Soares Varela ébloui par le soleil, on a ensuite été réduit à dix», peste le coach Christophe Bello.



«Carlitos a été exclu après avoir poussé l’attaquant visiteur.» Ce coup du sort - Leo Sousa prendra le relais - provoque la révolte: 2-1 au repos et 3-1 à l’arrivée. Quel retournement de situation. Merci aux buteurs Edy Gil Da Silva, Nadir Verissimo Lima et Ahmed Chaanbi.



«Une joute intense, indécise, avec des occasions de chaque côté. Leo (Sousa) a sauvé les meubles lorsque les circonstances l’exigeaient.» Trois unités précieuses dans la course au maintien. «Le souhait est de se mettre à l’abri au plus vite. Le club aura de grandes ambitions en 2019-2020. Car, au complet, ce groupe a le niveau pour évoluer en D1.»



Merl réalise un inespéré six sur six (Biwer et Belvaux) et entretient le fol espoir de rester en D2.

Belle volée de Jadir Verissimo du Cebra face au CSO. Photo: Michel Dell'Aiera





Série 1: Grevels récompensé de ses efforts

Pensionnaire de D3, l’Excelsior Grevels avait rejoint la D2 suite au 2-1 infligé à Munsbach (D2) lors du barrage du 29 mai dernier. Il aura fallu attendre… dix mois (2 points sur 45) pour retrouver la joie et la trace d’une victoire (3-1 contre Gilsdorf).



«Le plaisir est incommensurable. L’espoir renaît», souligne la présidente Isabelle Koenig. «Le groupe de Paulo Parreira et de Jony Lopes est très, très jeune (la majorité a entre 16 et 20 ans). Il ne cède pas au découragement… malgré la dernière place ou les nombreux buts encaissés (53 !).»

Confirmer face à Ell est indispensable. Au sommet de la pyramide, le trio de tête Feulen-Diekirch-Hosingen a fait le plein.



Ils ont dit

Anibal Santos Da Graça (entraîneur CS Oberkorn): «On entre bien dans le match et on débloque la situation suite à un auto-goal. Nous dominions. Hélas, une fois le CeBra réduit à dix, mes joueurs ont arrêté de jouer. Ils n’ont plus respecté les consignes et ils ont fait n’importe quoi. Nous ne marquons pas (1 but en 270 minutes), ce qui explique ce bilan de deux points sur douze. Le groupe travaille bien en semaine. Nous allons repartir du bon pied.» CeBra - CS Oberkorn 3-1



Joël Schneider (entraîneur de Schouweiler): «La descente est actée. L’envie est de quitter la D2 la tête haute. Le match était équilibré jusqu’à l’heure de jeu puis le 2-0 sur penalty nous tue. Le récurrent manque d’efficacité offensive fait défaut.» Koerich - Schouweiler 4-0



Celso Tavares (entraîneur de Gilsdorf): «Sur un terrain en mauvais état, les deux équipes ont été mauvaises. Je suis très déçu de la prestation de mes garçons et je me demande si je vais continuer la saison prochaine? Ils s’entraînent bien mais tu ne les reconnais pas le week-end. L’arbitrage? L’homme en noir a donné du spectacle. De la première à la dernière minute, il a tout fait pour rendre nerveux mes joueurs et ce n’est pas la première fois envers Gilsdorf: 3 penaltys, 5 cartons jaunes pour rien et un carton rouge. Ce n’est pas normal… surtout que Grevels n’a pas été sanctionné. Le club va porter réclamation auprès de la fédération. Un tel arbitre ne peut plus siffler. C’est une honte. Si monsieur Jonny Lopes était appelé par la fédération, j’espère qu’il expliquera ce qu’il s’est passé.» Grevels - Gilsdorf 3-1



José Monteiro (entraîneur de Boevange): «Le match s’est joué sur une pelouse en piteux état. On mène via Vaz François (1-0)… pour rien. Je félicite Rambrouch qui n’a rien lâché dans les duels. Une prestation lamentable en deuxième période.» Rambrouch - Boevange/Attert 2-1

LES CHIFFRES



1 : un point sur 48 possibles pour Schouweiler.

0 : zéro sur neuf depuis la prise de pouvoir de Christian Rech à la tête de Biwer. Priés de s’en aller, les entraîneurs Jan Küchling et Olivier Lickes avaient subi cinq revers en treize rencontres. Le ratio était bien meilleur ! Il y a de quoi se poser des questions sur leur renvoi.

Á L'AFFICHE



En Série 2, le CS Oberkorn (2e) ne devra pas se louper face à Koerich (5e) qui rêve de réussir un coup et de revenir dans les talons de son adversaire du jour. Un choc attendu.