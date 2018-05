Comme nous l'annoncions lundi, le comité du Marisca Mersch (Division 1, Série 1) se séparera à l'amiable de Patrick Leogrande en fin de saison. Yvo Martins (34 ans) sera son successeur en 2018-2019, avec la montée en PH comme objectif clair.

Division 1: Yvo Martins succèdera à Patrick Leogrande à Mersch

Comme nous l'annoncions lundi, le comité du Marisca Mersch (Division 1, Série 1) se séparera à l'amiable de Patrick Leogrande en fin de saison. Yvo Martins (34 ans) sera son successeur en 2018-2019, avec la montée en PH comme objectif clair.

Par Daniel Pechon

Yvo Martins entraînera Mersch la saison prochaine et succèdera à Patrick Leogrande, qui était à la barre du Marisca depuis 2016. Après avoir officié comme joueur-entraîneur à l'Excelsior Grevels, à Mertzig, à Pratzerthal-Redange, et comme entraîneur tout court à l'Atert Bissen (de juillet à décembre 2016), Yvo Martins reprendra donc du service à 34 ans quelques mois après avoir jeté le gant à Pratzerthal-Redange (D2, Série 1) fin septembre.



Le nouveau coach sera secondé par Rafael Fernandes (ex-Medernach); point commun entre les deux entraîneurs: ils ont tous déjà défendu dans le passé les couleurs de Mersch en tant que joueurs.



Actuellement classé cinquième de D1, Série 1 avec 37 points après 23 journées, Mersch, habitué du Top 5, se veut plus ambitieux pour la saison prochaine et visera une des deux premières places. L'objectif sera clairement de monter en Promotion d'honneur, où le Marisca n'a évolué que deux saisons dans son histoire: en 1963-1964 et en en 2013-2014, avec, à chaque fois, une (re)descente immédiate.