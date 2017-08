Selon les statistiques, une équipe promue en Division 1 retourne à l'échelon inférieur en fin saison dans 40 % des cas. Lors de cette première journée, avec trois victoires et un match nul, quatre des six promus ont plutôt tiré leur épingle du jeu.



Par Daniel Pechon



Steinfort, en Série 1, ASL Porto, en Série 2 ont été les plus nets vainqueurs de la journée. Tandis que dans un match fini à 10 contre 9, Aspelt a mis au tapis Bertrange, cinquième la saison dernière en série 2.

Le retour en Division 1 après plus de 40 ans d'absence s'est terminé avec les trois points en poche pour les Red Boys Aspelt dans une rencontre nerveuse émaillée de trois exclusions et d'un seul but.

Alors que Bertrange s'était offert les meilleures occasions jusque-là, un de ses arrières voyait rouge à la demi-heure, sanctionné de la faute nécessaire en tant que dernier homme et après intervention de l'assistant de touche.



Réduit à dix, Bertrange recevait un deuxième coup sur la tête, encaissant juste avant la rentrée aux vestiaires un but du buteur maison, Rodrick Bokeli. «La rencontre était déjà nerveuse des deux côtés. On a essayé du banc de calmer nos joueurs. L'arbitre, Mario Roseiro a eu fort à faire pour maintenir l'ordre sur le terrain. Le premier rouge est à mes yeux évident», a expliqué après match Sreko Pecirep, co-entraîneur d'Aspelt.



«Pour le second rouge (deuxième jaune), donné en fin de match, un joueur visiteur a réagi à nos supporters qui l'avaient provoqué». Quelques instants plus tard, Ailton Cruz d'Aspelt recevait aussi un second carton jaune. «Une carte que j'estime plus de compensation après les deux exclus à Bertrange», a jugé Sreko Pecirep.



Du côté de Bertrange, Pascal Fabbri ne souhaite pas trop s'étendre sur le sujet mais pour l'entraîneur du Sporting, aucun carton rouge n'est justifié: «Mon premier joueur exclu n'était pas le dernier homme avec un défenseur situé encore derrière lui . Il faut souligner que ce carton rouge fait suite à une première demi-heure très virile des joueurs d'Aspelt, sans que l'arbitre ne montre un seul carton», a ajouté Pascal Fabbri.

«Nous avons mérité cette victoire avec l'homme du match, notre arrière Mladen Jurcevic qui de son mètre 75 a été souverain dans les airs et su organiser notre défense et la maintenir imperméable», a conclu Sreko Pecirep.

Tiago Da Rocha au top de sa forme



Pour Wincrange, le promu en déplacement à Medernach en série 1, Tiago Da Rocha a signé un exploit en inscrivant tous les buts des Nordistes, le seul doublé inscrit dans le premier acte de cette première journée. L'ancien joueur de Troisvierges transféré à Wincrange la saison dernière, esseulé à la pointe de l'attaque nordiste, a affolé plus d'une fois les défenseurs locaux par ses accélérations et ses dribbles.



Avec un envoi des 20 mètres, un duel gagné face au gardien local, le centre-avant nordiste a fait monter à 0-2 le score à la pause (2-2). «J'aime quand j'ai de l'espace devant. Certes le jeu est plus rapide qu'en D2 où j'ai marqué pratiquement 40 buts toutes compétitions confondues la saison dernière», a expliqué Tiago Da Rocha, 23 ans. Toujours en série 1, avec un doublé de Claudio Furtado et de Dammino Luca, Steinfort, promu, a triomphé 5-2 à Vianden.

Et en Série 2, l'ASL Porto, autre promu avait déjà fait la différence (3-0) après 35 minutes face à Berbourg (5-2) avec un doublé de Ray de Freitas (18e et 30e).

Ben Reuland (Wormeldange) et Daniel Dias (Biwer) convoitent le ballon. Les Mosellans ont été les plus prompts sur la balle.

Photo: Serge Waldbillig