(DP) - Almir Civic a présenté sa démission du poste d'entraîneur de Wincrange. Nihad Sejdovic a été désigné pour reprendre la direction de l'équipe. Il s'agit, déjà, du septième changement d'entraîneur en division 1 série 1 cette saison.



Par Daniel Pechon



Almir Civic avait repris l'équipe durant la trêve hivernale la saison dernière, en succédant à Fabrice Spoiden. «Ma décision de démissionner est une décision personnelle. Le comité et les joueurs ont été informés des détails qui ont motivé ma décision et je ne souhaite pas en dire plus au-delà de ce cercle» a expliqué Almir Civic, 33 ans.

«J'avais repris l'équipe de Wincrange il y a un an alors que l'équipe était huitième en division 2. En plus de la montée en division 1, sur le temps d'un an, j'ai vécu deux moments forts: avec un match de barrage joué à Wiltz devant plus de 1000 spectateurs et une rencontre de coupe disputée face au Fola qui coïncidait avec le dernier match de Jeff Strasser mais aussi une série de 13 matchs sans défaite. Je reste super motivé à de nouvelles propositions. En attendant, je vais prendre le temps de passer au crible les bonnes et mauvaises chose de cette année et en tirer les leçons.»

Nihad Sejdovic (42 ans) est donc le nouvel entraîneur nordiste. Il a déjà été coach de Wincrange par le passé, après une carrière de joueur qui l'a conduit à Wiltz avant de s'arrêter à Wincrange en 2013.

Wincrange est classé 10e avec 11 points (11 matchs) et reprendra le championnat avec un déplacement à Lintgen le 18 février.