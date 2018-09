Nouveau petit coup d’arrêt pour les Yellow Boys Weiler, tenus en échec à l’ASL-Porto, où aucune des deux équipes n’est parvenue à déverrouiller le compteur. De son côté, après sa défaite 4-1 sur le terrain d’Useldange, Steinfort s’est remis en selle en arrachant un point, in extremis, face à Mersch (1-1). Coup de projecteur sur la 4e journée.

Division 1: Weiler dans le doute, Steinfort se rassure

Nouveau petit coup d’arrêt pour les Yellow Boys Weiler, tenus en échec à l’ASL-Porto, où aucune des deux équipes n’est parvenue à déverrouiller le compteur. De son côté, après sa défaite 4-1 sur le terrain d’Useldange, Steinfort s’est remis en selle en arrachant un point, in extremis, face à Mersch (1-1). Coup de projecteur sur la 4e journée.

Alexandre Ferreirã Mendes infranchissable

A Cessange face à l'ASL-Porto, Weiler-la-Tour a pris le jeu à son compte dès le début de la partie, mais n’est jamais parvenu à secouer les filets locaux. Tantôt un grand Ferreirã Mendes s’interposait dans le but, tantôt c’était le cadre qui venait perturber les plans des visiteurs. Au final, c’est d’un score de 0-0 que Jhemp Almeida et sa troupe devront se contenter. «Ce fut, comme prévu, un match difficile contre une équipe très technique. Nous avons eu l’une ou l’autre occasion, mais nous ne sommes pas parvenus à les concrétiser. Le gardien de l'ASL-Porto a fait un excellent match», avouait le cornac des Yellow Boys à l'issue des débats.



Dans le duel au sommet de cette quatrième journée en Série 2, les deux leaders, Mondercange et l’Union Kayl-Tétange, se sont également quittés sur un nul vierge. Dans le bas de tableau, le Red-Black Egalité a bu la tasse contre le CSG sur le score sans appel de 0-5, tandis que Berbourg a subi la loi de Mensdorf, 1-2.

Steinfort: un petit point qui fait du bien

L’objectif pour Steinfort était d’oublier la défaite 4-1 sur le terrain d’Useldange. Contrat rempli donc pour les Sportingmen avec un nul 1-1 contre Mersch.



Ce duel très musclé aurait bien pu voir s’imposer l’une des deux équipes. Mersch, qui avait pris les commandes par Almeida, a eu la possibilité de tuer le match. L’occasion est alors manquée pour les visiteurs qui, comme souvent en football, le paieront cher. El Khader remet les équipes à égalité. Et, sans un énorme réflexe de Groff, les Verts auraient même empoché les trois points. «Le match nul est équitable. Le match était assez fermé, les deux équipes ne voulaient pas encaisser», analysait Olivier Baudry à la rentrée aux vestiaires.



Le résumé du match en vidéo:



En quatre jours, le FC Lorentzweiler a enregistré sa deuxième victoire, cette fois-ci face à Mertzig (3-0), et s’éloigne de la zone rouge, au contraire de son adversaire du jour. Mais la grosse cote, c’est la victoire du FC Kehlen au bout du suspense lors de son déplacement à Bastendorf, 2-3.

17 Levy Rougeaux (à g., Weiler) protège son ballon sous la menace de Jesualdo Ferreira (ASL-Porto, en maillot blanc) Photo: Michel Dell'Aiera

Vestiaire

Alberto Rodrigues (Berdenia Berbourg): «On a bien commencé le match, mais Mensdorf a saisi ses deux premières occasions. Tout à coup, on a commencé à paniquer et à perdre le contrôle du jeu. En deuxième mi-temps, on a joué avec plus d’élan, mais nos attaques ont souvent été contrées.» Berbourg – Mensdorf 1-2



Francesco Contraguerra (FC Kehlen): «C’était un match spectaculaire. On a mené 0-1, puis on était menés 2-1. Dans les dernières minutes, nous sommes parvenus à gagner le match. On a lutté jusqu’à la fin et c’est pourquoi ces trois points sont mérités.» FC Bastendorf – FC Kehlen 2-3

Les chiffres

5 – Sur sept matches, cinq se sont soldés par un match nul en Série 1. Le score le plus en vogue lors de cette quatrième journée était 1-1, résultat final de Lintgen – Schieren, Steinfort – Mersch et Medernach – Steinsel.

15 – En quatre rencontres de Division 1, Grevenmacher a trouvé à 15 reprises le chemin des filets. Cette statistique, qui semble tout droit sortie d’une carrière de FIFA19, montre la percussion offensive du CSG, dont Pfaffenthal-Weimerskirch a fait les frais ce mercredi.

La rencontre à suivre

En Série 1, on tiendra tout particulièrement à l'oeil le duel entre Useldange et Lintgen. Etonnant depuis le début de saison, le promu navigue toutes voiles au vent et se classe à seulement un point du leader, le FF Norden 02. De son côté, le Minerva aimerait trouver son rythme de croisière pour s’affirmer dans la première partie de tableau. Mais il faudra attendre le 30 septembre pour voir ces deux équipes en découdre, car ce week-end, c’est la coupe qui sera à l’honneur au Luxembourg.