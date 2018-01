(DP). Carlo Schroeder démissionnaire fin 2017, le comité de Vianden a opté pour la solution interne en confiant les rênes de l'équipe fanion à un duo de joueurs, Dave Carvalho qui sera assisté de Patrick Rodrigues.

«La solution interne a été préférée car nous pensons qu'elle est la plus adéquate pour déclencher une réaction rapide dans l'équipe. Le duo est connu et reconnu par l'équipe. Aucune phase d'acclimatation n'est nécessaire. Il nous reste 15 matchs, dont neuf à domicile, pour inverser la vapeur. Rien n'est perdu», a expliqué Paulo Bastos, président de Vianden.

Dave Carvalho était déjà coordinateur de la section féminine et entraîneur de l'équipe de ligue 2, assisté de Luis Pereira, depuis cinq années, avec des résultats positifs à la clé.

«Par manque de temps, c'est le cœur serré que je dois abandonner mon travail chez les dames», a expliqué le nouvel entraîner de l'équipe 1. «Pour le comité et les joueurs, cette solution interne était la meilleure. Le club préfère des coaches qui connaissent l’équipe et gèrent le groupe en connaissance. Mon urgence est de retrouver un bon esprit d’équipe ainsi que de la souder. Je vais continuer à jouer tout en assumant mon rôle d'entraîneur. Avec le soutien du comité et des joueurs, je suis motivé et confiant face à ce nouveau challenge.»

Du côté des transferts, rien n'est encore à signaler. Cependant, un attaquant ferait l'affaire de l'Orania si l'opportunité se présentait.

Après 11 matchs, Vianden est classé 12e avec sept points en division 1 série 1 pour sa huitième saison à cet échelon, la plus longue présence des 14 équipes.