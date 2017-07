(DP). - Le nouvel entraineur de Vianden, Carlo Schroeder disposera cette saison d’un cadre plus étoffé que celui du championnat écoulé, pour ce qui sera la huitième année consécutive de l'Orania en Division 1, Série 1.

Ruben Torrie, 19 ans, un numéro 10, qui avait quitté Vianden pour Etzella en 2014, tentera d'apporter son volume de jeu au milieu de terrain.



Tony da Silva, de Mertzig, et Dany Duarte, qui avait prolongé la saison dernière à Reisdorf et est aujourd'hui de retour à Vianden, occuperont aussi une place dans l'entrejeu.



Erikson Sousa da Luz, Charel Ahles et Medoune Gningue ont été transférés de Bourscheid, Nuno Ribeiro vient de Diekirch, Elvis Popara et Kenan Destanovic sont deux milieux défensifs issus d'Erpeldange, le défenseur Dany Bras arrive de Mersch, mais évoluait la saison dernière à Berdorf-Consdorf, Bruno Magalhaes débarque d'Useldange, et Carlos Matias est un attaquant qui quitte Gilsdorf: ces neuf éléments complètent la liste des entrées à Vianden.



Au rayon des renouvellements de contrat, Carlos Eduardo da Silva Freitas, de Diekirch, et Nihad Nurkovic, du FF Norden 02, ont resigné à l'Orania. A noter aussi que des jeunes seront intégrés au cadre.

Du côté des départs, Christian Machado et Bartek Pietrasik ont rejoint Erpeldange, Duarte Ribeiro a pris la direction de Bourscheid, et Daniel Zanon, celle de Kehlen. Andy Mesen a resigné pour une saison à Echternach, Steve Colbach reste à Wincrange, et Dino Mehanovic et Valdmar Pereira à Useldange.

«La période des transferts a été compliquée pour remplacer les joueurs partis et en trouver d’autres, susceptibles de nous renforcer. Les premiers entraînements ont eu lieu et pour moi, c’est une nouvelle équipe où chaque joueur va devoir trouver sa place. Notre objectif reste de nous mettre à l’abri au plus vite», relate le coach Carlo Schroeder.