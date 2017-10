Steinsel a sonné le réveil ce dimanche alors qu'Aspelt a confirmé son redressement. A noter également la première victoire en déplacement de Kehlen sur la pelouse de Lorentzweiler.

Par Daniel Pechon



Après avoir risqué comme ultime remède le choc psychologique après un début de saison mitigé, Steinsel a remporté une victoire éclatante face à Medernach, dans un scénario peu habituel en étant mené deux fois au score (6-2).



Un net succès mais qui n'est pas le plus large pour l'Alisontia qui avait atomisé Boevange 6-0 et Vianden 5-0 en septembre. Après trois semaines de mise en sourdine avec trois buts en trois matchs, la ligne offensive de Steinsel a rayonné de nouveau avec six buts (24 buts en huit matchs, meilleure attaque de la série).

La victoire n'est apparue évidente qu'en seconde période. Avant, les supporters de l'Alisontia ont encore essuyé quelques sueurs froides. Loïc Parnasse (5e), pour Medernach, a glacé l'ambiance en étant le premier à secouer les filets. Sur coup-franc Antonio Casafina a égalisé. Une distraction défensive locale a donné l'opportunité à Fabio Cardoso de redonner l'avance aux Blo Wäiss. C'est à ce moment que Steinsel a pris les choses en main. Joao Moreira a remis les deux équipes à égalité et par une déviation sur un corner, Ken Risch a donné pour la première fois l'avance à l'équipe locale juste avant la rentrée aux vestiaires.

En seconde période, comme en première, Steinsel a inscrit trois buts, par Mirmes Hajdarevic, Antonio Casafina et Rafael Delgado sans commettre d'erreurs défensives. «Medernach inscrit deux buts sur pratiquement ses seules occasions du premier acte alors que Steinsel s'en est créé quatre fois plus. En seconde période on a dominé largement», explique Luc Risch qui, avec Stéphane Piron, en l'absence de Anibal Goncalves qui assure l'intérim (absence prévue de longue date), ont assuré la direction de l'équipe.

«Le choc psychologique souhaité, a fonctionné. Il ne faut pas incriminer Filipe Vila Verde qui a fait le maximum et offert des grands moments au club. Malheureusement c'est souvent le fusible de l'entraîneur qui doit sauter pour responsabiliser les joueurs. Après une présence de quatre saisons à la tête de l'équipe avec un effectif qui a peu évolué, une usure s'installe entre joueur et entraîneur. C'est inéluctable. Cette semaine, on a responsabilisé les 24 joueurs qui sont 24 titulaires potentiels. L'effet s'est aperçu dans les détails sur le terrain, comme celui de fêter plus longuement chaque but. Tactiquement, pour donner plus de poids offensif, on est passé de quatre à trois défenseurs», ajoute Luc Risch.

La recette d'Aspelt

Les récents changements d'entraîneur à Boevange (série 1), à Belvaux (série 1) et Bastendorf (série 2), n'ont pas encore apporté de points. A Aspelt, c'est déjà une histoire ancienne mais une bonne histoire. Après la nomination de Thomas Muller, les Red Boys n'ont perdu que deux points en six matchs après un début de saison médiocre avec six points égarés lors des trois premiers matchs, 11 buts encaissés contre trois dans les six derniers matchs.

La recette? «Un changement tactique et des entraînements plus physiques ont été bénéfiques. On a mis l'accent aussi sur l'ambiance dans les vestiaires après le match, le retour de quelques joueurs et... une perte moyenne de poids de trois à quatre kilos pour une dizaine de joueurs», explique Thomas Muller, le mentor d'Aspelt.



Doublé de Luc Demeyer

Kehlen a remporté son premier match à l'extérieur en infligeant la première défaite à domicile de Lorentzweiler (0-2) à la suite d'un doublé de Luc Demeyer (5e et 30e).

Bastendorf cherche un marabout

La guigne se poursuit à Bastendorf qui vient de perdre son troisième match en quatre sorties dans les toutes dernières minutes. Anton Bozic, qui a inscrit deux buts pour Lintgen, a crucifié Bastendorf dans les arrêts de jeu (1-2 à la 90+4). Le FC47 avait été défait par un but tombé à la 86e face à Steinsel (0-1) lors de la sixième journée,et dans le temps additionnel contre Mertzig (90e+3) lors de la cinquième journée.