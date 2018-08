Dans le derby qui opposait Lorentzweiler à Steinsel, les visiteurs ont empoché les trois points par le biais d’une remontée fantastique. Dans le match phare de la Série 2, Weiler-la-Tour a pris le meilleur départ possible en s’imposant face à Sanem.

Sport 1 4 min.

Division 1: Steinsel émerge, Weiler-la-Tour confirme son statut

Dans le derby qui opposait Lorentzweiler à Steinsel, les visiteurs ont empoché les trois points par le biais d’une remontée fantastique. Dans le match phare de la Série 2, Weiler-la-Tour a pris le meilleur départ possible en s’imposant face à Sanem.

Dans le derby qui opposait Lorentzweiler à Steinsel, les visiteurs ont empoché les trois points par le biais d’une remontée fantastique. Dans le match phare de la Série 2, Weiler-la-Tour a pris le meilleur départ possible en s’imposant face à Sanem.

Par Andy Foyen



La «remontada» de Steinsel

Lorentzweiler avait tout pour remporter la partie. Menant 2-0 à la pause, par Lopes et Ndour, les locaux avaient même porté l’écart à 3-0 suite à la nouvelle réalisation du transfuge de Mamer. Mais ce même Ndour ratait ensuite l’immanquable et Steinsel en profitait cinquante secondes plus tard pour se remettre dans le match, des œuvres de Piron, 3-1. 3-2 ensuite après un but contre son camp de Simoes, puis 3-3 par Oliveira. De Sousa donnait la victoire à Steinsel, 3-4 à la fin du temps réglementaire. «On y a toujours cru et le raté à 3-0 nous a remis encore plus dans le match. C’était le tournant du match», a commenté le dernier buteur visiteur.





Jeoffrey Correia (Steinsel) et Amar Sabanadzovic (Lorentzweiler). Photo: Simon Engelbert

Useldange et Äischdall ont signé les cartons de cette journée, avec des victoires 5-0 contre Bastendorf, et 4-1 contre Mertzig. Medernach s’est rassuré en venant à bout de Schieren (0-1), tandis que le Norden remontait deux buts face à Lintgen, 3-2.



La défense de Sanem a contracté la «Rougeaule»

Levy Rougeaux démarre de la meilleure des manières sa deuxième saison en Division 1. Double buteur d’entrée face à Sanem, l’attaquant de Weiler-la-Tour s’affirme déjà comme un des probables meilleurs buteurs de la deuxième série. Celui qui était déjà un buteur hors pair, notamment du côté d’Hostert, en Promotion d’Honneur, a donc fait tourner la défense en bourrique. 2-0 score final.

Et cette belle victoire est d’autant plus important que leur plus grand rival sur le papier, le Berdenia Berbourg, a raté son départ. Il est tombé dans le piège de Mondercange (0-1). Grevenmacher et Kayl-Tétange, tous les deux descendants de Promotion d’Honneur, sont parvenus à empocher les trois points 4-1 face à Schifflange, et 2-0 contre Pfaffenthal-Weimerskirch.

La surprise du jour est, quant à elle, signée par le promu Bettembourg, qui s'est imposé sur le terrain de l’AS Porto Luxembourg sur le score de 3-1.



Ils ont dit



Andrea Fiorani (FF Norden 02): «On est mené 0-2, la situation est déjà difficile avant vraiment de commencer le match. Juste avant la mi-temps, on a réussi à faire le 1-2. Après, tout doucement, l’équipe est montée en puissance et on a su renverser la vapeur avec l’état d’esprit qu’on a. On a fait quelque chose de grand.» (Norden - Lintgen 3-2)

Claude Leogrande (Syra Mensdorf): «Je suis très satisfait de la prestation de mon équipe. Je crois qu’on n’a pas vu la différence entre un promu et une équipe qui est depuis longtemps en Division 1. On a poussé en deuxième mi-temps. On a eu deux poteaux et en fin de match, on aurait dû bénéficier d’un penalty. A mon avis on a perdu deux points.» (Mensdorf - Bertrange 0-0)

Yannick Leroy (FC Schifflange 95): «En première mi-temps, ils ont une occasion, ils marquent. On égalise rapidement. Mais au final ce sont quatre erreurs, quatre buts, et on a manqué de poids devant. Le score ne reflète pas le match.» (Grevenmacher - Schifflange 4-1)

Jean-Marc Gattullo (SC Bettembourg): «On était bien en place. On les a pressés haut. Pendant trente minutes, on avait le ballon. En deuxième mi-temps, j’avais demandé à mes garçons de rester en place et de procéder par contres. Tactiquement et techniquement, on avait la mainmise sur le match. Le score était vraiment mérité.» (Luxembourg Porto - Bettembourg 1-3)

Deux chiffres à retenir

4 – Danny De Sousa semble apprécier les derbys. Lorentzweiler est en tout cas un adversaire contre lequel le milieu de terrain de Steinsel est particulièrement prolifique avec un total de quatre buts, cumulés sur trois saisons. Il aura encore au moins une occasion pour confirmer nos dires.

5 – Mondercange est définitivement la bête noire du Berdenia. Sur leurs cinq dernières confrontations, le club de Berbourg n’a jamais enregistré la moindre victoire. Pire encore, leur seul match nul remonte au 1er septembre 2013 (1-1). Les autres rencontres se sont toujours soldées pas des victoires du FCM.

L’affiche à surveiller

Le duel Berbourg - Weiler-la-Tour, dimanche prochain, verra s’affronter deux équipes ambitieuses. Après une première journée piégeuse, ces deux clubs vont rentrer dans le vif du sujet. Pour Berbourg, ce sera l’occasion de faire oublier la défaite à Mondercange. Pour Weiler-la-Tour, l’objectif sera de prendre trois points supplémentaires à un concurrent direct.