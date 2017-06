Champion de Division 2 Série 1, et montant en D1, le Sporting Steinfort joue la carte de la stabilité et de la continuité en vue de la saison prochaine. Le cadre des Vert et Blanc devrait rester pratiquement identique à celui du dernier exercice: pas le moindre départ, et une seule arrivée a été enregistrée à ce jour, celle de Luca Dammico, 25 ans, en provenance de l'US Feulen.

Par Daniel Pechon



Né le 21 juin 1991, attaquant gaucher de nationalité italienne, Dammico avait précédemment porté les couleurs d'Etzella et d'Erpeldange.



L’attaquant viendra garnir la ligne offensive du Sporting, où Claudio Furtado, 26 ans, le buteur patenté (46 buts inscrits au cours du dernier championnat), pourtant très sollicité par d’autres clubs durant cette période de transferts, a prolongé son contrat de deux ans.

Trois joueurs, Massimo Mendes, défenseur central, Junior Mendes Dias, un numéro six - tous deux de l'Union Titus Pétange -, et Yannick Georges, gardien de but de la Jeunesse Esch, ont transformé leur contrat temporaire en définitif, tandis que Miguel Vasques, un attaquant de couloir de Perlé, a prolongé d’une année sa présence à Steinfort.



Avec ces quelques ajustements, c’est tout le cadre de la saison dernière - à deux exceptions près - qui détient à présent un contrat définitif, ce qui place le club à l'abri de toute mauvaise surprise avant la fin de la période des transferts.

Enfin, le coach Ronald Martinelli livrera sa troisième saison à la tête du Sporting, assisté de Marc Macri.