(DP) - Le match de mise à jour en D1 série 2 entre Bertrange et Berbourg a vu la victoire des locaux 1-0. Un résultat que Luc Muller a du mal à accepter.



L'unique but de la rencontre a été inscrit en seconde période à la suite d'un cafouillage. Le Berdenia a également trouvé le chemin des filets mais le but a été annulé par le juge de touche, une décision contestée par les visiteurs. Le staff, joueurs et supporters de Berbourg étaient tout simplement furieux après le match.

Luc Muller s'explique: «Excepté cette phase du but annulé, l'arbitre m'a pas commis de grosses erreurs. Mais je résumerais ce match de cette façon: un arbitre qui a sifflé toutes nos petites fautes et a fermé les yeux sur celles commises par Bertrange. Ou encore, un joueur de Bertrange, qui a déjà été averti, a commis une seconde faute graussière. Cette dernière a été sifflée par l'arbitre mais il n'a pas osé lui adresser un second carton jaune. Enfin je ne comprends pas la Fédération. Elle a désigné comme arbitre un ancien joueur de Kayl/Tétange, Admir Civovic dont le père, je crois, est encore actif au club. J'ai d'ailleurs entraîné ce joueur à Kayl/Tétange en 2009. Or Kayl/Tétange avait tout intérêt à ce que nous soyons battus. Vu le contexte, soyons honnête et c'est humain, l'arbitre ne pouvait pas siffler ce match de façon objective. Je regrette aussi l'état déplorable du terrain de Bertrange. Le match s'est déroulé sans occasion car c'est impossible de construire du jeu. Enfin, preuve de la légèreté de la FLF dans la désignation des arbitres, c'est le même arbitre que nous retrouverons dimanche face à Münsbach (le changement d'arbitre a été demandé). C'est incompréhensible.»

La décision du Tribunal fédéral injuste selon Berbourg

La rencontre entre Bertrange et Berbourg aurait dû se dérouler le 30 avril mais l'aribtre avait décidé de remettre ce match.Pour Muller, les visiteurs auraient dû s'imposer par forfait (0-3).

«Le rapport de l'arbitre spécifiait que des clous (utilisés pour fixer des parcelles de terrain synthétique) dépassaient de 2 cm et mettaient en danger les joueurs. Le Tribunal fédéral a préféré ignorer cet article 15 qui stipule qu'un club est tenu responsable de son terrain. Le club qui reçoit doit assurer la sécurité. Or ici, il y a bien une négligence mais cela n'a pas empêché le Tribunal de nous sortir un autre article. Un club avec quatre blessés peut à présent rendre son terrain impraticable. Nous sommes allés en appel mais cette décision a été confirmée. On nous oblige de jouer cette rencontre en semaine avant de jouer dimanche face à Mühlenbach, qui est au repos mercredi», regrette l'entraîneur de Berbourg.