(DP). - Arrivé en fin d'année 2016 en... dépannage, Hasib Selimovic, en concertation avec le comité de Mühlenbach, a décidé de ne pas prolonger la saison prochaine chez les Blue Boys, ... malgré le titre et la montée décrochés en Division 1, Série 2.

«Le principal a été atteint, c’est-à-dire la montée directe en Promotion d’Honneur. Donc je quitte le club avec le sentiment du travail accompli. Il y a eu de bonnes choses, mais des mauvaises aussi. Cependant, je le redis, l’objectif que l’on m’avait assigné a bien été atteint. A présent, et avant toute autre chose, je veux faire une pause et partir en vacances pour souffler un peu. Après, je verrai bien... Je suis titulaire d’un diplôme d'entraîneur UEFA A et l’aventure en BGL ligue me tente toujours, tout comme celle à la tête d’une équipe ambitieuse de Promotion d’Honneur», explique Hasib Selimovic, âgé de 51 ans.



Avant l’étape de Mühlenbach, le technicien serbe avait été auparavant co-entraîneur à Canach et à la Jeunesse Esch, après avoir officié comme entraîneur en chef à Steinfort et au CS Oberkorn.



Mühlenbach est leader et champion de Division 1, Série 2 avec 58 points, et est assuré de jouer en Promotion d’Honneur la saison prochaine, deux saisons après l’avoir quittée.