(tof). - L'US Boevange n'a pas tardé à trouver un successeur à Patrick Wagner qui a quitté le club en début de semaine. L'US s'est tournée vers Romain Schreiner (60 ans) pour tenter de redresser le tir après un début de championnat compliqué.

Sorti des radars depuis plus de dix ans et son départ de Lintgen alors en Promotion d'Honneur, Romain Schreiner revient dans l'actualité du ballon rond. International à quinze reprises de la fin des années 70 au début des années 80 et auteur d'un but contre la Hongrie en 1983, Romain Schreiner compte 147 matches à son compteur en Division Nationale. Il a notamment porté le maillot des Red Boys, de l'Avenir Beggen, de l'Alliance Dudelange et de Grevenmacher.

Entraîneur des jeunes à la FLF à la fin des années 90, Schreiner avait entraîné les Young Boys Diekirch et Munsbach avant de remplacer Henri Hoffmann pour quelques mois à Lintgen.

Battu par Äischdall (3-1) puis par Bissen (1-4), l'US Boevange tentera d'ouvrir son compteur contre Steinsel ce week-end.