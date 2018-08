Norden, Bastendorf, Kehlen, Medernach, Steinfort et Useldange: ces six clubs ont l'objectif de vivre une saison tranquille. Pourtant, c'est parmi eux que l’on devrait trouver les relégables au terme de la saison. Mais tous comptent sur la réalité du terrain pour nous faire mentir.

Sport 2 min.

Division 1, Série 1: des envies de tranquillité

Norden, Bastendorf, Kehlen, Medernach, Steinfort et Useldange: ces six clubs ont l'objectif de vivre une saison tranquille. Pourtant, c'est parmi eux que l’on devrait trouver les relégables au terme de la saison. Mais tous comptent sur la réalité du terrain pour nous faire mentir.

FF Norden 02, FC 47 Bastendorf, FC Kehlen, FC Blo-Weiss Medernach, SC Steinfort et FC Jeunesse Useldange: ces six clubs ont l'objectif de vivre une saison tranquille et rester aussi loin que possible des places de relégables. Pourtant, en toute logique, c'est parmi eux que l’on devrait trouver les relégables au terme de la saison. Tous comptent sur la réalité du terrain pour nous faire mentir.

Par Andy Foyen



Kehlen et Norden: une longueur d'avance



Le FC Kehlen devrait cette année vivre une saison plus tranquille. Il a pu garder son effectif de la saison dernière tout en comptant sur l’un ou l’autre renfort de choix, à l’image de Nicolas Desgranges, qui la saison passée foulait la pelouse des clubs de BGL Ligue sous le maillot de l’US Hostert. Sur le papier, Kehlen est plus fort que la saison dernière. Il lui restera à confirmer sur le terrain. Du côté de Norden, on a assisté à une refonte totale de l’équipe. Cette formation extrêmement jeune n’a pas pour objectif de se mêler à la bagarre en haut du classement, elle devra apprendre pour devenir un club phare dans les années à venir.

Bastendorf devra mieux commencer sa saison

Maurice Meyer, appelé à la rescousse en janvier, a accompli le miracle de sauver le club de la descente. Resté à la tête de l'équipe, il aura pour objectif de mieux démarrer. Mais ce ne sera pas chose aisée à cause des nombreux va-et-vient dans son effectif. Il aura la mission de créer de nouveaux automatismes en un temps record, d’autant plus que son premier adversaire sera le FC Jeunesse Useldange, a priori un concurrent direct.

Medernach et Steinfort: une saison compliquée s’annonce

Auteur d’un excellent dix points sur douze possibles lors du début de l’exercice précédent, le Sporting Steinfort était par la suite rentré dans le rang. Cette saison, Steinfort devra confirmer, ce qui s’avère souvent plus difficile. Ce qui devrait rendre cette saison plus compliquée que la précédente pour Medernach, c’est le calendrier. Le FC Blo-Weiss jouera d’abord contre deux promus, Useldange et Schieren, avant de se mesurer à deux ténors, Mersch et Steinsel. On en saura donc plus sur le potentiel de Medernach après ces quatre rencontres.

Useldange: continuer l’incroyable ascension

En l’espace de quelques saisons, Useldange est passé de la Division 3 à la Division 1. La Jeunesse veut continuer à aller de l’avant en commençant par s’y stabiliser. Le problème d’Useldange est qu’il y a eu beaucoup de changements au sein de l’équipe durant ce mercato. L’arrivée d’un joueur comme Haris Faljic, joueur important du FC Wiltz 71 lorsque le club évoluait en BGL Ligue, laisse présager d’un recrutement efficace. L’avenir nous dira si l’objectif maintien d’Useldange sera accompli.