La première tête est tombée en Division 1, Série 1 ce mardi. Le FC Bastendorf 47 a en effet annoncé sur son site web la fin de la collaboration avec Maurice Meyer, qui, la saison dernière encore, faisait office de sauveur au Millewiss.

Division 1: Reichling remplace Meyer à Bastendorf

La première tête est tombée en Division 1, Série 1 ce mardi. Le FC Bastendorf 47 a en effet annoncé sur son site web la fin de la collaboration avec Maurice Meyer, qui, la saison dernière encore, faisait office de sauveur au Millewiss.

Par Andy Foyen

Prendre cinq points en sept matches est un très maigre bilan. C'est la raison pour laquelle Bastendorf, jusqu'ici entraîné par Maurice Meyer, pointe à la dernière place du classement de D1, Série 1. La dernière rencontre en date, le match nul 1-1 face à Steinfort aura été le dernier pour celui qui avait réussi un second tour exceptionnel pour sauver les Rouges la saison dernière. En effet, à la mi-saison 2017-2018, le FC47 pointait à la dernière position avec seulement cinq points en douze matches et avec surtout deux entraîneurs déjà limogés. Meyer avait alors réussi à la tête de Bastendorf une véritable remontada avec une moisson de 25 points et un sauvetage sur le fil.

Mais la réalité d'une saison ne reste pas nécessairement vraie pour la suivante. En difficulté depuis la première journée, Bastendorf se devait de réagir avant qu'il ne soit trop tard. Une réaction qui passe par un changement d'entraîneur. «Le comité (du FC Bastendorf, ndlr) remercie Maurice Meyer, pour son travail durant ces derniers mois, grâce auquel nous avons pu nous maintenir en Division 1 la saison dernière, et nous lui souhaitons bonne chance pour l'avenir», a communiqué le club sur son site internet ce mardi 16 octobre.

Un nouvel entraîneur est d'ores et déjà enrôlé chez les Rouges: il s'agit de Jean-Marie Reichling, déjà actif dans le club naguère en tant que coordinateur des jeunes, avant de partir comme entraîneur du côté de l'AS Hosingen en mai 2016.



Non-renouvelé cette année en raison de l'arrivée de Tom Kopecky, Reichling était sans club jusqu'à ce mardi. À 54 ans, il entame son premier défi d'entraîneur principal en Division 1. Son objectif sera le maintien et l'épopée commencera ce dimanche en déplacement à l'Alliance Äischdall. Capable du meilleur (victoire contre Grevenmacher (2-1) et Junglinster (4-3) en coupe) comme du pire (défaite 3-7 contre l'USBC en championnat) sera un premier défi de taille pour Jean-Marie Reichling.