Division 1: qui pour le titre et les places d'honneur en série 2?

Ils vont rythmer les 26 journées à venir en D1, Série 2. Ce sont les favoris, les outsiders ou les surprises potentielles. Ces huit clubs vont se livrer une lutte acharnée pour la montée en Promotion d’Honneur. Qui en sortira vainqueur?

Par Andy Foyen

Weiler-la-Tour, Sanem, Berbourg: les vrais favoris?

On retrouvait déjà les Yellow Boys Weiler-la-Tour et le CS Sanem dans le haut du classement la saison dernière. Le Berdenia Berbourg, lui, terminait dans le ventre mou. Ces trois clubs ont grandi et présentent un effectif quasi intact dans le sens des départs (du moins pour les joueurs titulaires), mais avec des arrivées très intéressantes.



Des trois, Berbourg est celui qui a fait le mercato le plus intéressant, en faisant venir, entres autres, Gustav Schulz, bien connu en BGL Ligue et formé au FC Cologne. Du côté de Weiler-la-Tour, on a acté la venue de Thomas Battaglia, titulaire indiscutable sous les couleurs d’Hostert, tandis que Sanem a décidé de faire appel à des jeunes pour étoffer son noyau. Ces trois entités se retrouvent avec des équipes fanion qui ont déjà prouvé leur qualité et qui affichent un mélange intéressant entre expérience et jeunesse.

Bertrange à l’affût

Lors de la saison dernière, le Sporting avait connu une petite panne au niveau des gardiens, ce qui l'a même contraint à un moment donné à faire évoluer dans le but un... joueur de champ pendant une partie de la seconde moitié de saison. Malgré ce contretemps, Bertrange a terminé l’exercice 2017-2018 à une solide huitième position. Le club n’ambitionne pas de jouer les premiers rôles cette année, mais, à la vue de la qualité de percussion de ses éléments offensifs, à l’image de Leroy Peprah, ce ne serait qu’une demi-surprise de voir les Jaune et Bleu aux avant-postes.

CS Grevenmacher et Union Kayl-Tétange: les inconnues

Descendus de concert de Promotion d’Honneur, ces deux clubs ont renouvelé presque totalement leur noyau. Grevenmacher n’a pas fait dans la dentelle avec l’arrivée de … seize nouveaux éléments dans le noyau A. Du côté de Kayl-Tétange, on a acté neuf nouveaux transferts. Mais ces deux clubs ont également montré une volonté d’aller de l’avant en faisant confiance aux fruits de leur centre de formation respectif. L’avenir nous dira s’ils sont capables de venir semer le trouble aux premières loges.

Union Remich-Bous et SC Bettembourg: deux promus, deux approches différentes pour briller

L’Union Remich-Bous a décidé de recruter pendant ce mercato. La principale cible des Mosellans était les jeunes entre 18 et 21 ans. Deux joueurs de Dudelange (Milton da Fonseca et Michael Omosanya), ainsi que deux autres du Fola (Joel Teles Santos et Nuno Freire) reçoivent donc cette saison une chance de briller en Division 1.



A Bettembourg, on a voulu continuer sur sa lancée en gardant un noyau quasi identique à l’année dernière. Si le SCB n’a pas effectué beaucoup de transferts entrants, la qualité de ceux-ci semble indéniable, Sekou Fofana en est le meilleur exemple. C’est ce qui nous fait dire que ces deux clubs ont le potentiel pour s’affirmer dans la première partie de tableau.