Division 1: qui pour le titre et les places d'honneur en série 1?

Lorentzweiler, Steinsel, Mersch, Äischdall, Lintgen, Mertzig, Schieren et Berdorf-Consdorf: ces sept équipes devraient truster les premières places de la série. Certains sont des ténors affirmés, d’autres sont des promus aux dents longues. Revue d'effectifs.

Par Andy Foyen

Lorentzweiler et Steinsel en épouvantails?

Lorentzweiler et Steinsel ne se quittent plus. Séparés par un point lors de la clôture de la défunte saison, ces deux clubs devraient mettre le feu aux poudres dès la première journée de championnat avec un duel… Lorentzweiler - Steinsel! Ces deux équipes envisagent très sérieusement le Top 3 et tout autre résultat final serait une contre-performance. Filipe Vila Verde, le nouvel entraîneur de Lorentzweiler, n’est autre que l’ancien coach de Steinsel, de quoi, peut-être, accentuer encore d’avantage la rivalité entre les deux.

Mersch, Aischdall et Mertzig: viser plus haut avec les jeunes



Ces trois équipes offrent beaucoup de crédit à leurs jeunes joueurs. Malgré des moyennes d'âge très faibles (22,8 pour Mersch, 24,9 pour Äischdall et 23,4 pour Mertzig), ces clubs ont tous de grandes ambitions et il ne serait pas surprenant de retrouver l'un d'entre eux en position de promu. Avec l’arrivée d'Andy Schumann comme entraîneur, l’Alliance veut frapper un grand coup. De son côté, Mersch a décidé de faire confiance à Yvo Martins, tandis qu’à Mertzig, Neil Pattison entamera sa troisième saison.

Lintgen en embuscade

Mersch, Äischdall et Mertzig risquent de souffrir de la maladie des «jeunes» équipes. En effet, il est fréquent que les équipes avec une faible moyenne d’âge manquent de constance. Ce sera peut-être la chance du Minerva. Septième la saison dernière, Lintgen n'a pas chômé sur le marché des transferts cette année avec pas moins de 14 départs et autant d'arrivées. Ce nombre important de transferts va certainement compliquer le début de saison d'une équipe à la recherche d’automatismes. Mais une fois lancé, nul doute que le Minerva sera un sérieux client.

Schieren et Berdorf-Consdorf: les surprises?

Tous les deux promus de Division 2, Schieren et Berdorf-Consdorf ont tout pour devenir les trouble-fête de cette saison. Schieren a été étonnant lors de ses matchs de préparation, montrant des automatismes prononcés et une facilité d’apporter le danger dans le rectangle adverse. C’est certainement ce qui explique l’optimisme du président Josy Lutgen: «Nous voulons jouer les premières places, mais j’imagine que c’est le cas de tout le monde», nous lançait-il avec un sourire en coin. Pour Berdorf-Consdorf, l’objectif avoué est le milieu de tableau, mais leur mercato nous fait dire qu’il y a peut-être davantage à glaner.