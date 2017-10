Dany Goncalves jouait presque dans son jardin, dimanche à Boevange, et a inscrit quatre buts en une mi-temps pour Lorentzweiler. Aspelt, Junglinster et Wincrange se sont offert des remontadas spectaculaires et Mondercange a fait plier Beggen.

Par Daniel Pechon



Dany Goncalves, l'attaquant de Lorentzweiler, a réalisé une énorme première mi-temps à Boevange, inscrivant les quatre buts de son équipe (4-1 pour Lorentzweiler à la pause). Le joueur de 25 ans a concentré ses buts en 25 minutes (20e, 28e, 29e et 44e). «C'est la première fois que je réalise cet exploit, marquer quatre buts en un match, plus précisément en une mi-temps. Auparavant, je n'avais jamais inscrit plus de deux buts en 90 minutes. Le plus beau des quatre? Le premier: le ballon me parvient au point de penalty, après une feinte de Damir (Muhovic) qui le laisse passer et je le place à ras de terre au pied du poteau».

L'attaquant de Lorentzweiler, qui aime évoluer librement dans la ligne d'attaque mais en préférant les ailes, a encore touché le poteau en seconde période. Goncalves va pouvoir se souvenir de son exploit tous les jours puisqu'il habite en face du terrain de Boevange...



Et de quatre!



Quatre buts, c'est aussi le nombre de buts inscrits par Aspelt, Junglinster et Wincrange, qui ont renversé le score dans des scénarios peu fréquents.

Alors que Sanem venait de dominer la première mi-temps et était rentré aux vestiaires avec une avance de deux buts, le coup de poker de Thomas Muller, le coach d'Aspelt, n'était pas classique. Faire entrer un arrière central, laissé au repos le premier acte, en attaque. Mario Betinic s'était assis sur le banc pour avoir été absent aux deux entraînements hebdomadaires (maladie et match de futsal mardi).

Un coup gagnant puisque le score est passé de 2-0 à... 2-4 en moins de 20 minutes avant le retour au calme. Alban Demukaj (47e), Mario Betinic (49e), aussi passeur à deux reprises, Amis Mehovic (60e) et Tino (62e) ont chacun à leur tour secoué les filets (2-4).

Autre exploit de même veine, en Série 1, Wincrange a connu aussi 20 minutes en or mais en toute fin de match. Tiago Da Silva (70e), Pol Peiffer (72e) et Tiago Da Rocha, ont , en six minutes face à Steinsel, renversé le score de 0-1 à 3-1. Tiago Da Rocha, marquait encore à la 90e après le retour à 3-2 de l'Alisontia (4-2).

La mode était aux remontadas en ce dimanche ensoleillé. Wormeldange a ouvert la marque par Davide Bonsignore et rejoint les vestiaires sur le score de 1-1 après l'égalisation de Junglinster par Luca Galli (38e) en Série 2. Après la pause, la Jeunesse est revenue sur le terrain avec des intentions offensives. Entre la 50e et la 75e, la marque a grimpé à 1-4 après un coup franc lointain de Daniel Fasui, un penalty de Romain Andres et un but de Samel Bibuljica.



«Dominé en début de match et après quelques réglages à la pause, on a repris en force», a résumé Johann Bourgadel, l'entraîneur de Junglinster. «On aurait dû inscrire le 2-0 mais on a aidé indirectement Junglinster avec nos erreurs. On n'a jamais rien lâché mais sans convertir nos occasions ensuite, excepté le 2-4 final», a expliqué Adis Omerovic, le coach de Wormeldange.

Zarko Lukic et Mondercange toujours debout. Les Beggenois étaient un peu tendres pour revendiquer un point.

Photo: Marco Bertamé

Dernières minutes décisives

En Série 2, alors que le score s'acheminait vers un score vierge, Biwer a craqué dans les dix dernières minutes face à L'ASL Luxembourg qui a marqué par Tiago Branca (80e) et Jose Araujo (84e). Berbourg a émergé avec un but à la 85e minute à Schifflange qui est revenu deux fois au score à 1-1 et 2-2. Enfin, en Série 1, à Kehlen, Kevin Madeira a offert les trois points à Mersch avec un but inscrit à la 80e (1-2).

Kim Kintziger et Mondercange n'ont pas encore tourné le dos à la remontée. Mais il ne faut plus musarder.

Photo: Marco Bertamé