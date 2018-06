Deux gardiens de but, l'un expérimenté, l'autre encore teenager, évolueront la saison prochaine en Division 1: Yannick Germannaud (33 ans) gardera les filets du FC Schifflange, tandis que Luca Karels (18 ans) est prêté une saison au Minerva Lintgen.

Division 1: Luca Karels à Lintgen, Yannick Germannaud à Schifflange

Actuellement blessé, le jeune (18 ans) gardien international U19, Luca Karels, prêté la saison dernière par l'Union Titus Pétange au Sporting Bertrange, le sera à nouveau la saison prochaine, mais cette fois au Minerva Lintgen.

Après avoir subi une opération il y a quelques semaines, Karels ne pourra reprendre ses activités footballistiques qu'au début du mois de septembre. Ce sera sous les couleurs du Minerva Lintgen, septième de Division 1, Série 1 la saison passée, où il fait l'objet d'un prêt d'un an de la part de son club, l'Union Titus Pétange.

Deuxième ou plutôt troisième gardien du Racing la saison dernière, le Français Yannick Germannaud (33 ans), ancien du Red Star, jouera lui au FC Schifflange, qui a sauvé in extremis sa peau en D1 après une saison largement pourrie.

A noter que Schifflange avait déjà enrôlé un gardien de but, le jeune Yanis Massema (17 ans, Rombas), en plus de... onze autres recrues: Abdoulaye Niang (24 ans, attaquant, Saulnes), Asad "Boro" Muratovic (35 ans, milieu de terrain, Kayl-Tétange), Djamel Lachi (36 ans, défenseur, Mondelange), Jonathan Sabot (30 ans, défenseur, Nogent-sur-Marne), Dylan Victor (21 ans, milieu de terrain, Meaux), Christopher Tafer (19 ans, latéral gauche, Grenoble), Dorian Tréport (milieu offensif, 24 ans, Thaïlande), Brice Nanou (21 ans, latéral droit, Paris FC), Loïc Ela (milieu de terrain, Villerupt), Mithat Hot (30 ans, défenseur, Muhlenbach) et Carlos Moreira (24 ans, attaquant, RM Hamm Benfica).