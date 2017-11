Ultra efficace dans la dernière demi-heure, Lorentzweiler a écœuré Wincrange en faisant la différence au cours de la dernière demi-heure. Beggen, Vianden et Mersch, muets au cours des 45 premières minutes, ont également profité de la seconde mi-temps pour se remettre dans le sens de la marche.



Par Daniel Pechon



Le déroulement de Wincrange - Lorentzweiler est unique. Mené 2-0 à la pause par une équipe de Wincrange efficace grâce à Daniel Habscheid et Tiago Da Silva, Lorentzweiler était rentré aux vestiaires frustré après avoir dominé la première période. A la pause, les mots de Christophe Diederich, l'entraîneur de Lorentzweiler, étaient clairs: poursuivre le jeu développé et les buts allaient finir par tomber. La suite lui a donné raison avec six buts dont trois doublés signés Dan Lopes, Patrick Neves et Pascale Antonicelli.



Durant le repos, l'équipe a connu quelques changements avec six joueurs qui ont changé de position principalement dans le secteur offensif avec notamment les rentrées de Ben Schroeder (16 ans) et de Kevin Hirsch. A l'heure de jeu, le score indiquait toujours 0-2 quand l'arbitre désignait le point de penalty en faveur des visiteurs. Steve Colbach, le gardien nordiste, détournait pourtant l'envoi mais Dan Lopes, attentif, suivait et ramenait le score à 2-1. Le déclic se produisait et en l'espace de 17 minutes le score passait à 2-5 avant que Dan Lopes ne fixe les chiffres à la 90e minute (2-6).

Almir Civic, le coach de Wincrange, regrettait le manque d'agressivité et des transitions trop lentes dans le chef de ses hommes: "Il y avait moyen de gagner ce match mais avec une autre mentalité. Nous menions à la mi-temps 2-0, sans être bons. Nous avons abandonné trop d'espaces à Lorentzweiler."

Depuis le début de saison, Wincrange, qui n'avait encaissé à domicile que quatre buts en 270 minutes à domicile, vient d'en prendre six en trente minutes. Tandis que l'artillerie de Lorentweiler a marqué 11 fois lors de ses deux derniers déplacements alors qu'à domicile, l'équipe n'a pas marqué une seule fois en 180 minutes.

Un début de match idéal pour Schifflange



Autre équipe muette au premier acte et efficace au second, Beggen, qui n'avait inscrit que quatre buts en 360 minutes à domicile, en a enfilé quatre en une mi-temps à Biwer dans une rencontre qu'il ne fallait pas perdre. José Dos Reis a montré le chemin du but à l'Avenir qui remporte sa première victoire de la saison. Le club de Beggen n'avait plus gagné par quatre buts d'écart depuis le 15 novembre 2015 (4-0 face à Remich/Bous en Promotion d'Honneur).

A l'inverse Schifflange a démarré de la meilleure des manières en menant déjà 3-0 après 40 minutes contre Bertrange grâce à Silveiro Cabral, Junior De Oliveira et Loïc Bartolozzi. Le Sporting n'avait encaissé que deux fois en trois déplacements. Loïc Bartolozzi a redonné de l'air à Schifflange avec un quatrième but après les réductions du score 3-1 et 3-2 en l'espace de six minutes (52e et 57e minute) grâce à Dylan Costa et Maxence Bas.

Enfin, Vianden, comme Lorentzweiler était mené 2-0 face à Boevange à la pause avant d'obtenir un penalty en début de seconde période, converti par Damian Dabrowski. Le score est passé à 2-4 en 35 minutes via un but contre son camp ainsi que des réalisations de Christian Sibilio et de Damian Dabrowski. Boevange a réduit l'écart à 3-4 grâce à Roberto Coquerel dans les derniers instants.

Hécatombe en tête

Le trio de tête de la division 1 série 1 au soir de la huitième journée n'a pas gagné. Bissen, le leader, a connu sa première défaite face à Mertzig. Mersch, dernière équipe invaincue de la série 1 et mené 0-2 à la pause, a profité de la seconde période, aussi, pour sauver son invincibilité, en égalisant à la 88e minute face à Steinsel avec le but de Frédéric Thill (2-2). Enfin Lintgen a été surpris sur sa pelouse sur Medernach (0-1).



