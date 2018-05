Bissen et Junglinster sont champions. Lorentzweiler a gagné sa place de barragiste en Série 1 après une fin de match épique et Wormeldange l'a emporté en Série 2. Biwer accompagne Beggen en Division 2 tandis que Belvaux est parvenu in extremis à éviter la bascule et se retrouve barragiste.

Division 1: Lorentzweiler au bout du suspense

Belvaux et Schiffange sur le fil

Bissen et Junglinster sont champions. Lorentzweiler a gagné sa place de barragiste en Série 1 après une fin de match épique et Wormeldange l'a emporté en Série 2. Biwer accompagne Beggen en Division 2 tandis que Belvaux est parvenu in extremis à éviter la bascule et se retrouve barragiste.



Par Daniel Pechon



Les dix dernières minutes de la saison ont été haletantes pour Lorentzweiler, Steinsel et Mertzig en lutte pour devenir barragiste pour la montée. Steinsel avait besoin au minimum d'un match nul pour conserver un espoir. A la 80e minute, l'Alisontia avait réduit l'écart à Bissen à 2-1 mais dans un dernier va-tout l'Alisontia encaissait deux fois dans les quatre dernières minutes (4-1). Steinsel hors course, la fin de rencontre devenait palpitante et folle à Lorentzweiler.

Quatrième avant cette dernière journée, Mertzig menait au score depuis la 35e à Lorentzweiler et passait à ce moment devant tout le monde, à la deuxième place. Dans une rencontre rare en occasions, le Sporting doublait son avance par Ken Decker à la 55e (1-3). Mais c'est Lorentzweiler qui allait toucher au but.

17 FC Lorentzweiler - Sporting Mertzig 3-3. - Michel Kettenmeyer (Lorentzweiler) et Césard Vaz. Photo: Michel Dell'Aiera

Coup de poker

Informé du résultat de Steinsel et mené 1-3, Christophe Diederich, le coach de Lorentzweiler, mettait tout pour l'attaque. Le coach demandait à Jérôme Bigard, son co-entraîneur, de rentrer en jeu en ligne offensive pour donner davantage de poids avec Amine Hamouni et Dan Lopes. «Jérôme sait prendre une balle de la tête et garder un ballon dans les pieds», expliquait ensuite l'entraîneur de Lorentzweiler. La ligne d'attaque de Lorentzweiler passait même à quatre éléments. Premier effet, Kettenmeyer rallumait l'espoir en réduisant la marque à la 75e à 2-3. Et à la 86e minutes, la tête de Lopes était en or. L'attaquant local devançait le gardien et égalisait (3-3). Lorentzweiler devenait deuxième et Diederich préférait ne rien modifier à la tactique pour ne pas désorganiser son équipe dans les derniers instants. Lorentzweiler gagnait son ticket pour les barrages au bout du suspense.

Pour la première fois de son histoire de 52 saisons, Lorentzweiler accède à un barrage pour monter en Promotion d'Honneur et termine à la deuxième place en Division 1, le plus haut niveau atteint par le club.

Steinsel termine sur le podium de la division une troisième fois en trois saison. «Une déception énorme. Ce qui nous a "tués" cette saison ce sont ces matches reportés. En avril, en une semaine, nous avons concédé trois nuls en trois matches, avec une équipe qui comptait de nombreux absents», a expliqué Luc Risch, directeur sportif de Steinsel. «Mais il y a des satisfactions. L'entrée de deux juniors en équipe 1 et celui d'avoir porté le nombre de nos jeunes joueurs de 48 en 2013 à environ 240 aujourd'hui.»



Déception et exploit

En Série 2, opposé à Biwer, Wormeldange a partagé les points et pris l'unité nécessaire pour s'assurer la place de barragiste pour la montée. Mais c'est un point insuffisant pour son adversaire de dimanche, Biwer, qui perd deux places et bascule en Division 2. Les 22 points amassés dans les 13 derniers matches auront été trop peu pour la Jeunesse, ainsi que les quatre points arrachés aux trois équipes du podium. Biwer finit la saison avec son premier et seul nul de la saison face au Koeppchen, qui perdait ses premiers points en cinq matches depuis un autre nul face... à Belvaux.

Un point qui aura été utile à Belvaux pour éviter la descente, mais c'est surtout l'exploit face à Junglinster, diminué par quelques absents, qui aura permis au club de Belval d'éviter la bascule et d'aller aux barrages. Belvaux l'a emporté face au leader en marquant un but en tout début de chaque acte (3e et 47e) par Amodio et Touré. Le club de Belval finit le deuxième tour aussi en chipant quatre points aux trois équipes du podium et double Biwer grâce à une meilleure différence de quatre buts... Les regrets de Biwer: un début de saison catastrophique avec trois points en 13 matches et en étant la plus mauvaise équipe en déplacement avec sept points glanés.

Enfin, Schifflange, en écrasant Beggen 6-1, a assuré sa présence en Division 1. Les neuf points des quatre derniers matches à domicile ont été salvateurs pour Schifflange qui sortait de 1 point sur 30 avant le premier succès à domicile face à Aspelt, le 22 avril.

Battu 0-9 à Bertrange, Aspelt ne comptait plus qu'un seul joueur, rescapé des cinq premiers matches des Red Boys, son gardien Sam Meyer. «Le meilleur gardien de la division, peut-être même de Promotion d’Honneur», ose affirmer son entraîneur Thomas Muller.

«Pas toujours les onze meilleurs, mais le meilleur onze sur le terrain»



Johann Bourgadel explique la mauvaise performance de son équipe et Neil Pattison la recette du succès à Mertzig. Christophe Diedeirch avait trouvé les bons mots il y a deux mois.Paroles de techniciens.



Antonio Teixeira (Steinsel): «Bien évidemment, on est très déçus surtout que l'on vient de loin en étant classé huitième à un moment. C'est une défaite qui nous fait très mal. On essayera la semaine prochaine de relever la tête puisqu'il nous reste une finale à jouer et à gagner (coupe FLF). La première mi-temps a été plus équilibrée avec deux équipes qui ont eu leurs occasions pour ouvrir le score. Bissen a su profiter en deuxième mi-temps de notre manque de concentration et de nos erreurs pour marquer. Le 2-0 nous a donné un gros coup sur la tête. On revient à un quart d'heure de la fin à 1-2 et on a eu même l'occasion de revenir à 2-2.» Bissen - Steinsel 4-2

Johann Bourgadel (Junglinster): «Je regrette les différents messages que nous avons pu recevoir ou lire sur les réseaux sociaux. Beaucoup ne connaissaient pas les circonstances du match. J'avais de nombreux absents et blessés comme mon capitaine Emir Erovic, Vandy Lopes, Daniel Fasui et Samel Bibuljica, blessés contre Bertrange. Et Stéphane Da Cruz s'est fait opérer vendredi de la hanche, Romain Andres était remplaçant car diminué depuis des semaines. A noter que Belvaux a joué sa survie et nous avons tout essayé. Soit la transversale, soit le poteau ou le gardien nous ont empêchés de revenir au score. J'ai été déçu aussi par les jeunes qui n'ont pas su répondre présent. Je souhaitais atteindre le record détenu par Dudelange de 71 points fin de saison.» Belvaux - Junglinster 2-0

Eric Braun (Belvaux): «Nous avons opté pour une tactique plus défensive en visant les contres. Nous avons eu la réussite de marquer sur notre première occasion. Après nous avons défendu, bec et ongles, contre une très forte formation de Junglinster. Chapeau à mes joueurs pour ces efforts. Maintenant nous allons tout faire pour sauver notre peau lors des barrages.» Belvaux - Junglinster 2-0

Adis Omerovic (Wormeldange): «Nous avons très bien débuté le match avec l’ouverture du score par Michal Mroch à la 14e minute. Ensuite, on a hérité de la possibilité de marquer le 2-0 mais nous ne marquons pas et Biwer a pris confiance, nous faisant douter jusqu’à la fin du match. Dans l’ensemble, le point de Biwer est vraiment mérité car ils n’ont jamais abandonné avec un esprit d’équipe extraordinaire.» Wormeldange - Biwer 1-1

Neil Patttison (Mertzig): «Au début du championnat, je pense que beaucoup pensaient que nous allions jouer pour le maintien. Mais on a créé un groupe solidaire qui s'est donné à fond jusqu'à la fin. On n'a pas toujours eu les onze meilleurs joueurs sur le terrain mais très souvent le meilleure onze. Malgré de nombreux absents, on a fait un très bon dernier match. Malheureusement, on n'a pas géré notre avantage de 3-1 après avoir été obligé d'effectuer deux changements en première mi-temps à cause de blessures. Ce qui a réduit notre flexibilité tactique. la fatigue a donné la possibilité à Lorentzweiler de revenir au score dans les dix dernières minutes. Les quinze joueurs sur la feuille de match étaient tous sélectionnables, dont neuf premières licences de Mertzig.» Lorentzweiler - Mertzig 3-3

Christophe Diederich (Lorentzweiler): «C'est toute l'équipe qui triomphe et réalise un exploit. Et avec son cœur. Car au soir de la défaite de Bissen, tout semblait compromis. J'ai demandé aux joueurs de finir en beauté, de faire le maximum, ne pas se traîner et terminer à mi-classement. Ils ont soigné leur sortie, en alignant... neuf victoires consécutives pour gagner le droit aux barrages dans les cinq dernières minutes du dernier match. On peut aller aux barrages à présent, sans pression. Quant à moi, je n'ai pas de regrets d'arrêter en fin de saison. Je n'ai que de bons souvenirs avec cette équipe.» Lorentzweiler - Mertzig 3-3