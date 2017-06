(DP). - La période de transferts a donné des maux de tête aux responsables du Red Black Egalité: confronté au départ de quatre titulaires expérimentés, le club du Pfaffenthal s'est montré très actif, en recrutant pas moins de douze nouveaux joueurs.

Sur ces douze nouveaux arrivants, six, arrivent en droite ligne du FC Münsbach. On recense trois défenseurs: Cristofer do Canto Pires (30 ans), Ricardo Morais dos Santos (30 ans), et Dylan Almeida do Nascimento (22 ans), ainsi que trois milieux de terrain: Filipe Goncalves Leite (30 ans), Patrick Ferreira (24 ans) et Steve da Silva Guedes (22 ans).



Pour compenser le départ à l’US Esch de son gardien vedette, Alberto Pulimeno, le Red Black Egalité a engagé deux derniers remparts: Pedro Marques Henriques (27 ans), du Luna Oberkorn, et Federico Ringhini (29 ans), de Weiler-la-Tour.



Parmi les autres nouveaux éléments, on compte encore deux défenseurs: André Lopes Vale (17 ans) d’Ell, et Cesar Lopes da Costa (26 ans) du Tricolore Gasperich, ainsi que deux autres milieux de terrain: Valdo Almeida Fortes (26 ans) et Daniel Perez Rodriguez (25 ans), tous deux issus du FC CeBra 01.

Par ailleurs, Jorge Matias de Almeida (25 ans) et David Matias Almeida (21 ans), deux milieu de terrain de Beggen, Christopher Colito (31 ans) de Boevange et Bryan Rasolo (28 ans), de Perlé, sont les quatre éléments qui ont prolongé leur contrat.

Outre le départ d’Alberto Pulimeno, le Red Black Egalité a dû acter ceux du milieu de terrain Helder Neves, à Wormeldange, du défenseur Patrick Almeida, à Lintgen, et l’arrêt de Caio Ribeiro.

«Nous perdons quatre titulaires expérimentés, surtout notre gardien qui nous a éblouis pendant quatre saisons. Sans lui, nous ne serions pas à ce niveau. La majorité des joueurs engagés ne jouaient plus dans leur club, ou reviennent de blessure, ou encore évoluaient en futsal. Donc, il y a une certaine part de risque. Engager en nombre était un choix avec l’objectif de bénéficier d’un cadre plus large et de susciter davantage de concurrence dans le groupe. Le renforcement du secteur défensif était une priorité après la perte d’Alberto Pulimeno, du latéral droit Caio Ribeiro, du défenseur central Patrick "Peixe" Almeida et de mon propre arrêt en tant que joueur», justifie Jhemp Almeida, le coach du Red Black Egalité.