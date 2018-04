Le président du FC Schifflange 95 (11e en Division 1, Série 2), Michel Kuhn a donné sa démission. Le siège devrait rester vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale du club, habituellement fixée en juillet.

Division 1: le FC Schifflange sans président jusqu'en juillet

Par Daniel Pechon

Déjà en proie aux doutes sur son maintien en Division 1, le FC Schifflange se retrouve à présent sans président. La situation sportive précaire n'est pas étrangère à ce départ.



Après un premier tour honorable, le FC95 est soudain entré dans une spirale négative en 2018, que l'on s'explique difficilement au sein du club. L'équipe, composée de jeunes joueurs, manque d'expérience et est en perte de confiance. La fin de l'année 2017 a créé comme une césure dans les résultats du club, qui à cette époque totalisait 17 points et squattait le milieu de tableau de la D1, Série 2. C'est ensuite que les Vert et Jaune ont signé une funeste série de... douze matches sans victoire, dégringolant à une place de barragiste. Et ce dimanche, le... treizième match de 2018 a porté chance à Schifflange, qui a dominé Aspelt 1-0 et brisé sa mauvaise série.

Voici trois semaines, Gilles Rodenbour avait pris la décision de démissionner de son poste d'entraîneur pour tenter de provoquer un électrochoc au sein de l'équipe, cédant le relais à Yannick Leroy. Il pointait aussi des problèmes de discipline dans le chef de quelques joueurs. Et, fait assez rare, Gilles Rodenbour avait été jusqu'à accompagner Yannick Leroy lors de son premier entraînement pour faciliter la passation de pouvoir.



Le président schifflangeois, Michel Kuhn aurait préféré que Gilles Rodenbour poursuive son travail et s'est senti désavoué. La fatigue de celui qui occupait ce poste depuis plusieurs années a aussi peut-être pesé sur sa décision.

En attendant, le plus urgent demeure l'aspect sportif, explique-t-on au sein du comité de Schifflange, qui a décidé de vivre sous la direction des deux vice-présidents actuels, Germain Hoffmann et Paulo Marciano. Jusqu'à l'élection du nouveau président en juillet prochain lors de l'assemblée générale. Et avec l'espoir d'entamer la saison 2018-2019 en... Division 1.