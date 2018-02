L'ASL Porto, Junglinster , en série 2 et Wincrange, en série 1, ont émergé au bout du suspense. Berbourg a mis à profit les dernières minutes de sa rencontre face à Biwer pour empocher les trois points.



Par Daniel Pechon

Dans un match haletant et intense, l'ASL Porto a dû batailler ferme et même patienter les dernières minutes pour passer devant le Red Black. Le club de Pfaffenthal a mené trois fois dans ce duel de la capitale, par Christopher Colito sur penalty (0-1), José Jiminez ( 1-2, résultat mi-temps) et par Milos Zivadinovic à la 75e minute (2-3) . Rui Costa (1-1), Yves Rowlings (2-2) et Jesualdo Ferreira (3-3) ont chaque fois égalisé pour l'ASL. Ce n'est qu'à la 85e minute que les locaux ont pris pour la première fois l'avance dans la rencontre à la suite... d'un but contre son camp (4-3). Les trois points pour l'ASL Porto et des regrets pour le Red Black qui avait pourtant battu à l'ASL au premier tour.



Cruel pour Aspelt

Si à l'ASL sept buts ont été marqués, à Aspelt, les spectateurs ont eu droit à un seul but, inscrit par Vandy Lopes à la 87e minute pour Junglinster. Pris à la gorge par ce but, les Red Boys ont joué le tout pour le tout. Sam Meyer, le gardien d'Aspelt, qui avait quitté ses buts, s'est retrouvé en position d'attaquant dans les arrêts de jeu.



Alors qu'il était prêt de marquer, le "keeper volant" des Red Boys a glissé ainsi que son vis-à-vis Ludovic Corti. Mais le gardien de Junglinster a glissé du bon côté et dévié l'envoi...(0-1). Dommage pour les Red Boys qui espéraient laver l'affront du match aller perdu 6-1.

Au cours de ce match, les Red Boys ont hérité des plus belles occasions mais c'est bien la Jeunesse qui a pris les trois points et qui poursuit sa belle série: 11 victoires et deux partages. Pour les amateurs de statistiques, Junglinster entame le second tour comme il avait fini le premier avec une victoire sur le score de 1-0, soit un sixième clean sheet.

Wincrange, bête noire du Minerva

Enfin Wincrange, dixième en série 1, avec un but sur le fil aussi, réalise la surprise de la journée à Lintgen, candidat aux premières places et défait pour la troisième fois consécutive à domicile. Pourtant, tout avait bien commencé pour le Minerva avec le but de Johnny Pintar après seulement deux minutes.

Yves Feltus égalisait très vite... avant un passage de 75 minutes sans le moindre but. A la 85e minute, l'incontournable Tiago Da Rocha plantait le but de la première victoire nordiste (1-2) à l'extérieur de la saison.

Wincrange signe son premier succès en déplacement face à Lintgen, une formation que les Nordistes avaient déjà battu au match aller.

Des extrêmes... pas si éloignés

Défaite, Boevange, la lanterne rouge, a réussi à enfiler trois buts sur le terrain de Bissen, le leader, qui encaisse... pour la première fois trois fois cette saison. Menés 4-1, le rush final des visiteurs, qui ont fait impression sur les 90 minutes, a été trop court (4-3)

C'est la deuxième fois que Boevange inscrit trois buts cette saison mais l'US attend toujours sa première victoire, le dernier de classe a inscrit 11 buts lors de ses cinq dernières sorties avec seulement deux seuls points à la clé.

Sanem en hausse



Un premier match sans encaisser et une deuxième victoire et un gain de deux places pour Sanem qui a battu Schifflange, seule formation locale à s'imposer. Johnny Santos, dans les arrêts de jeu du premier acte (45+2) a profité d'un service de Bruno Batista pour trouver la faille (1-0).



Le derby en faveur du Berdenia



Berbourg, en déplacement chez son voisin, a pris les trois points face à Biwer, comme à l'aller. Dans une rencontre très agréable et après quelques occasions locales, Berbourg a pris l'avance à la 65e minute (Ahmed Boussi) et conforté son succès à la 89e minute (Rayane Laouira).

Le Berdenia gagne deux places dans la hiérarchie, à la septième et remporte sa troisième victoire à l'extérieur. 6/6 pour Berbourg et sans encaisser , face à Biwer mais qui a montré de belles choses.

Enfin Michal Mroch a été l'homme du match entre Beggen et Wormeldange. Il s'est offert un triplé: un but avant la pause et deux autres en seconde mi-temps (0-3).

