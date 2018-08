Ces clubs aspirent à une saison tranquille loin de la zone rouge en série 2. Certains risquent de basculer, d'autres de surprendre en jouant les trouble-fête au-dessus de la ligne de flottaison. Alors, ce club des six a-t-il les armes pour nous faire mentir?

Division 1: ils joueront le maintien, voire plus si affinités en série 2

Mondercange et Pfaffenthal en reconstruction

Perdre en un mercato des joueurs comme Siffedine Khemici, Tony Lopes, Jérémy Meligner et Fabian Heinz n’est pas chose aisée. Et Mondercange risque d’en pâtir. Le club va devoir se reconstruire en vivant, peut-être, une année de transition. Le début de championnat est d’ailleurs extrêmement compliqué, puisque les Rouge et Noir rencontreront le Berdenia Berbourg, l’ASL Porto, les Yellow Boys de Weiler-la-tour et l’Union Kayl-Tétange lors des quatre premières rencontres. Le Red-Black est dans un cas similaire avec pas moins de six départs importants, dont Christopher Gonzales qui s’est engagé du côté des Yellow-Boys. Leurs transferts entrants sont malgré tout prometteurs, à l’image de l’expérimenté Deco, ce qui laisse présager une saison tranquille.

Aspelt et l'ASL Porto veulent continuer de grandir

Ces deux clubs partagent les mêmes objectifs une saison encore: essayer de faire mieux que la saison passée. Le club de la capitale a terminé à la sixième position. Pour les Red Boys, ce fut un peu plus compliqué avec une dixième place. Les deux clubs ont connu des mouvements semblable lors du mercato estival avec les départs de deux cadres. Nuno de Almeida et Rui de Almeida pour l’ASLP et Garry de Jesus Balsas et, dans une moindre mesure, Claudio Coelho pour les Red Boys. Du côté des arrivées, on a également décidé des deux côtés de faire confiance à de jeunes pépites, avec l’arrivée d’Alen Skrijelj, 20 ans, à Aspelt et de Rafael Marques, 19 ans, à Cessange (ces deux joueurs provenant de Dudelange). Mais il faut également bien garder à l’œil que pour ces deux clubs, c’est la saison de la confirmation qui va commencer, et c’est souvent la saison la plus compliquée.

Le FC Schifflange en sursis?

Sauvé pour un unique point l’année passée, cette saison s’annonce tout aussi compliquée pour le FCS95. Avec les départs de quatre titulaires indiscutables, l’effectif est clairement ébranlé. On compte néanmoins sur des arrivées de taille pour combler ces départs. Asad Muratovic, titulaire du côté de Kayl-Tétange est venu renforcer le milieu de terrain, Victor Lambert, nouveau transfuge en provenance de Pétange, sera à suivre en attaque. Schifflange commencera sa saison au CS Grevenmacher, avant de recevoir le SC Bettembourg et l’AS Porto Luxembourg.

Syra Mensdorf: un promu en quête de stabilisation

Deuxième de Division 2 la saison dernière, Mensdorf accédait pour la deuxième fois de son histoire à la Division 1. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Mensdorf n’a pas lésiné sur le marché de transferts cette année avec pas moins de… 25 transferts entrants bouclés! Du côté des départs, seulement sept gars ont quitté le navire. Avec un tel chamboulement dans l’effectif, Mensdorf aura besoin de trouver ses marques. Claude Leogrande devra faire prendre la mayonnaise. S’il y parvient, le Syra vivra une nouvelle saison en Division 1.