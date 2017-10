(DP) - A l'occasion d'une réunion qui s'est déroulée ce lundi soir, le comité de Bastendorf et Carlos Pereira ont décidé de mettre fin à leur collaboration suite aux mauvais résultats du début de saison.



Après avoir gagné un point lors de la première journée face à Mersch, le FC47 a cumulé six défaites consécutives en Division 1 Série 1, dont la dernière ce dimanche à Medernach (1-4) qui est devenue celle de trop. En début de saison, l'objectif du club était de terminer au plus près du podium.

Entraîneur les cinq saisons précédentes à Gilsdorf, Carlos Pereira avait pris la succession de Jacek Complak, lui-même à la barre du FC47 ces dernières cinq saisons.

Pour sa quatrième saison consécutive en Division 1, Bastendorf est classé quatorzième en Série 1, avec un seul point après sept journées.

Olivier Ciancanelli arrête à Belvaux

Olivier Ciancanelli a démissionné de sa fonction d'entraîneur à Belvaux ce lundi soir. Le coach de Belvaux a prévenu le comité qu'il ne souhaitait plus poursuivre sa mission au club de Belval. «Dans le calme et la compréhension, le comité a accepté ma démission», a expliqué Olivier Ciancanelli qui était arrivé à Belvaux en juin 2016 et qui devait arrêter en juin 2017.

«Les résultats ne correspondent pas aux ambitions. Au départ de la nouvelle saison, on m'avait promis un cadre plus large et une équipe compétitive. Ensuite, la préparation a été catastrophique. Avec l'addition des différentes blessures et suspensions, à ce jour, le cadre est à présent épuisé malgré que trois juniors ont déjà été introduits et font de leur mieux sur le terrain. Après les sept départs de fin de saison et un recrutement qui s'est limité à cinq joueurs à l'aube de la reprise, la situation était déjà limite. Je tiens à souhaiter bonne chance au groupe.»

Après sept journées, Belvaux est classé douzième avec six points en Division 1 Série 2 avec un match de moins que ses adversaires (match non joué à Wormeldange) et se déplace à Aspelt dimanche.

Marcel Bamberg à Boevange

L'ex-international Romain Schreiner ne sera pas resté très longtemps à la tête de l'US Boevange. L'ancien coach de Lintgen, qui avait pris la suite de Patrick Wagner, a dirigé l'équipe au cours de ses cinq dernières sorties. Pour des raisons professionnelles, il a décidé de quitter son poste tout en restant au club. C'est Marcel Bamberg, l'ancien responsable des U21 et de la formation des entraîneurs, qui va assurer la relève.