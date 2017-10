Schifflange, l'ASL Porto et Bastendorf ont un point commun, celui d'avoir connu des dernières minutes pénibles dans cette sixième journée.

Par Daniel Pechon

Un match se joue jusqu'à la dernière minute. Mais le football peut s'avérer parfois cruel. Lors de son déplacement à Wormeldange, Schifflange, avec un point glané en deux matchs à l'extérieur et un seul but marqué, ne partait pas favori face à un adversaire toujours invaincu dans ce championnat.



Pourtant, le FC95, qui avait ouvert la marque après la pause, imaginait tenir le bon bout quand le chrono a commencé à égrainer les dernières minutes de jeu. Jusqu'à la 88e, quand Ricardo Ferreira égalisait pour les Mosellans. Un but qui allait déconcentrer les visiteurs, presque parfaits jusqu'à cet instant. Dans les arrêts de jeu, Patrick Marques crucifiait, avec un deuxième but, les visiteurs (2-1), qui étaient battus pour la première fois par le Koeppchen dans leurs cinq dernières confrontations en championnat.



«Une victoire méritée face à une bonne équipe de Schifflange avec un gardien aux réflexes étonnants, qui a arrêté des ballons que tout le monde voyait dedans. Mes joueurs ont su garder leur calme et y ont toujours cru, même après avoir encaissé le 0-1 alors que l'on multipliait déjà les occasions, sans succès. C'est la volonté, et la volonté vient aussi d'un travail dur à l'entraînement qui forge la mentalité», a expliqué Adis Omerovic, l'entraîneur de Wormeldange.

Autre fin cruelle, cette fois dans le duel au sommet en série 2, entre Junglinster, le leader et l'épatant promu de ce début de saison, deuxième avant cette rencontre, l'ASL Luxembourg.



Après six minutes d'arrêt de jeu, on s'acheminait vers un 0-0. Un énième corner de Sanel Bibuljica était repris de la tête par Housseyn Tebboub qui profitait de la seule et première erreur d'Admilson Tavares, le gardien de l'ASL, invaincu depuis 335 minutes.



La tête du numéro 6 de la Jeunesse finissait au fond des filets, libérant une explosion dans le camp local qui n'y croyait plus et semant dans l'autre la désolation qui voyait s'effondrer en une seconde les efforts des 96 minutes précédentes, et après avoir évolué à 10 plus d'une mi-temps suite à un excès d'engagement de l'un de ses joueurs.

«Porto a peut-être payé le fait d'avoir gagné trop de temps et cela, dès le début du match. Au total, il y a eu sept minutes de temps additionnel. Porto est l'équipe rencontrée depuis le début de saison qui s'est montrée tactiquement la plus forte, la plus dure à manœuvrer», a résumé Johann Bourgadel, entraîneur de Junglinster.

«On mérite un point, et de loin, sans amoindrir le mérite de Junglinster. Mais quelle belle équipe cette formation de Junglinster», a estimé Nuno De Almeida, l'entraîneur de l'ASL Porto.

Daniel Fasui (Junglinster) protège son ballon devant José Pragana.

Photo: Michel Dell'Aiera

Bastendorf encore...

A Bastendorf, Carlos Pereira, l'entraîneur, se tire les cheveux et finit par croire qu'un mauvais sort est jeté sur son équipe. Après avoir connu d'autres fins de match pénibles et avoir encaissé face à Mertzig le but de la défaite dans les arrêts de jeu (1-2) la semaine dernière, le FC47 a résisté tout le match à Steinsel, avant de prendre le seul but de la rencontre à la 85e (Antonio Casafina) dans un match terminé à 10 contre 10.

Mertzig pressé

On peut gagner aussi un match en marquant dès le début de rencontre comme Mertzig qui a battu Medernach en inscrivant le seul but du match après deux minutes par Ken Decker (1-0).

Aspelt y a échappé

Enfin, tout a failli basculer pour Aspelt qui menait 2-1 face à Beggen mais Sam Meyer a stoppé le penalty des Canaris à la 87e... avant le 3-1 final tombé à la 92e.

Record pour Lintgen

Lintgen a explosé Vianden 6-0 et égalé un record à domicile de près de 6 ans, celui de gagner avec six buts d'écart sur sa pelouse. Le dernier exploit de ce type remontait au 23 octobre 2011 victoire 6-0 face à Echternach et égalait un autre...du 30 septembre 2007 (6-0 face au CS Oberkorn).

En déplacement, le Minerva avait écarté Walferdange 7-0 le 15 novembre 2015.









Yannick Lima (Junglinster) presse Manuel Araujo.

Photo: Michel Dell'Aiera