(LW). - Classé dernier de Division 1, Série 1 avec dix petits points à l'issue de la saison, Walferdange évoluera dès septembre en D2. Et ce sera avec son entraîneur actuel, le Français Frédéric Cicchirillo (44 ans), qui a rempilé pour une... dixième saison à la tête de la Résidence. Son adjoint, Stéphane Voron, reste à ses côtés.

Avec un nouveau président à sa tête, Jean-Luc Santinelli, entouré de Michel Krim et Rifet Cehajic, la Résidence Walferdange, menacée de dissolution et sauvée in extremis lors d'une Assemblée générale le 28 avril dernier, le FC Résidence Walferdange, fondé en 1908, fêtera ses 110 ans l'année prochaine. En Division 2, mais avec Frédéric Cicchirillo à la barre. L'ancien avant-centre formé à Metz et passé par Epinal, Raon-L'Etape, Mertzig, Dudelange et le RM Hamm Benfica aura comme mission d’intégrer un maximum de jeunes talents du club en équipe fanion.