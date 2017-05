(DP). Après le dépannage gagnant de Dany Timoteo à la tête de l'Orania, le comité de Vianden a désigné Carlo Schroeder comme entraîneur la saison prochaine. Schroeder était entraîneur depuis cinq saisons à Clervaux.



Joueur, il a évolué jusqu'en 1996 à Troisvierges (deux années en Promotion d'Honneur), huit saisons à Diekirch (cinq années en Promotion d'Honneur), cinq saisons à Norden dont les deux dernières comme adjoint-joueur avant de devenir à nouveau joueur-entraîneur à Clervaux avec un titre de champion à la clef en 2015/16.

«J'ai passé de bons et mauvais moments sportifs à Clervaux. Et chapeau aux six à sept joueurs qui étaient régulièrement aux entraînements. Mais il faut améliorer l'engagement et la mentalité en général si l'envie est de progresser. Je remercie le comité pour ces cinq saisons. A Vianden, l'objectif est d'atteindre les 30 points au plus vite la saison prochaine et d'engager un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant», a expliqué Carlo Schroeder.



Dany Timoteo n'a pas souhaité poursuivre en tant que coach. Il se justifie: «C'est le deuxième dépannage que je fais à Vianden. J'ai une vie de famille que je veux conserver et puis je ne souhaite pas entraîner des joueurs avec qui j'ai joué pendant des années. C'est délicat.»

Vianden a terminé onzième avec 26 points en Division 1 série 1 et entamera sa huitième saison consécutive en division 1 en 2017/18.