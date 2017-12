(DP) - Lors d’une réunion du comité de Vianden qui s’est déroulée jeudi soir, Carlo Schroeder a présenté sa démission en tant qu'entraîneur de l’Orania. « La communication passait de plus en plus difficilement avec les joueurs», a-t-il expliqué.

«Je ne tiens pas à forcer plus mon discours, malgré que je bénéficie du soutien indéfectible du comité. Dès le mois de septembre, j'ai dû composer une équipe qui comptait de nombreux absents, les joueurs étaient trop peu présent aux entraînements notamment à cause des retours tardifs des vacances. Dans ces conditions, il est difficile d’aligner une équipe compétitive. Lors des trois premiers matchs, on a signé un zéro sur neuf avec pour conséquence de mettre d'entrée l’équipe et le staff sous pression.»

Arrivé cet été à Vianden, Carlo Schroeder avait entraîné durant de nombreuses années l’équipe de Clervaux. L'Orania est donc à la recherche d'un entraîneur. Vianden occupe la 12e place avec sept points de la division 1 série 1 avec la particularité de n’avoir jouer que quatre matchs à domicile contre neuf à l’extérieur.