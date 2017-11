Les dernières minutes ont été renversantes dans le match qui opposait Belvaux à Biwer en série 2. Mené, Belvaux, peu prolifique ces derniers temps, est parvenu à renverser le score en sa faveur. A noter également la huitième victoire de la saison pour l'Atert en série 1.

Par Daniel Pechon

Avant ce match à six points de bas de tableau entre Belvaux (13e, 6 points) et Biwer, (14e, 3 points), le club de Belval n'avait marqué que deux buts en cinq sorties et cumulait à la 85e minute du match, quelque 300 minutes sans avoir inscrit le moindre but.



A la 36e minute, la Jeunesse avait ouvert la marque, son cinquième but de la saison, inscrit par Christian Weis. Malgré la réaction et les nombreuses tentatives du club de Belval, Biwer tenait toujours le bon bout à cinq minutes de la fin du temps réglementaire. Les visiteurs étaient proches de conquérir leurs premiers points de la saison en déplacement avant de craquer dans une fin de match improbable mais exceptionnelle pour Belvaux.

Christophe Rebussy, à la 86e minute, plaçait un coup-franc dans la lucarne et égalisait. Yann Schiltz, dans les arrêts de jeu, ponctuait un mouvement parti du milieu de terrain, inscrivait le deuxième but d'une victoire inespérée sept minutes plus tôt (2-1). Grâce à sa victoire, Belvaux relègue son adversaire à six points.

Beggen émerge dans le final

Une défaite lourde de conséquences pour Biwer avec la victoire de Beggen, 12e et qui comptait six points comme Belvaux avant cette journée. Pratiquement au même moment que le premier but encaissé par Biwer, l'Avenir marquait l'unique but du match (87e) face à Sanem et signait sa première victoire à l'extérieur. C'est aussi le deuxième succès consécutif sans encaisser.



L'entraîneur de Biwer, Jan Küchling, était dépité: «C'est la cinquième fois cette saison que nous perdons de cette façon. Nous ne profitons pas de nos occasions et finissons par être punis. On touche deux fois le cadre. On mène jusqu'à la 86e minute après avoir manqué plusieurs fois de tuer le match en ne parvenant pas à transformer en but des duels avec leur gardien». Eric Braun, l'entraîneur de Belvaux, était lui soulagé après ce succès: «C'était la victoire ou rien d'autre. Mené 0-1 à la pause, on est passé résolument en mode offensif, en comptant jusqu'à cinq attaquants. Sur l'ensemble du match, c'est mérité. Mais pour un entraîneur, ce type de scénario est éprouvant».

Triplé de Tony Lopes, bourreau de ses anciens équipiers

Tony Lopes qui a fait les beaux jours de la ligne offensive de Schifflange la saison dernière, s'est rappelé à ses anciennes couleurs en inscrivant trois des quatre buts de Mondercange, tous tombés en seconde période (4-0).

Bissen en progrès par rapport à la saison 2015-2016

Avec 25 points après 10 matchs, Bissen, le leader de série 1 compte deux points de mieux mais en a marqué sept de moins que lors de la saison 2015-2016, la saison de la dernière montée en Promotion d'Honneur. L'Atert a écarté Medernach 2-1 après avoir mené 2-0 à la pause.

Bastendorf inverse la tendance



Bastendorf qui a perdu trois matchs dans les dernières minutes, a pour la première fois mis à profit les dernières minutes. Le FC47 a égalisé dans les arrêts de jeu à Boevange (2-2, 90+2) avec un but de Daniel Oliveira, il s'agit du premier point conquis à l'extérieur.

Deux équipes encore invaincues



Junglinster, en série 1, et Mersch, en série 2, sont les dernières équipes invaincues en division 1. Junglinster aligne 11 matchs sans défaite et Mersch 12.

Classement de la série 1

Classement de la série 2