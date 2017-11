Le Red Black est parvenu à renverser dans les arrêts de jeu une situation qui apparaissait difficile à Bertrange en série 2 alors que Mertzig a signé une quatrième victoire consécutive en série 1.



Par Daniel Pechon

A vingt minutes du terme, Bertrange, à domicile, menait confortablement 2-0 face au Red Black dans une rencontre dominée et maîtrisée par la formation locale. Le Sporting, plutôt solide à domicile avec un bilan de 12 points (quatre victoires et une défaite), s'acheminait vers une quatrième victoire consécutive sur son terrain.



Un succès d'autant plus probable que le Red Black était un peu le cancre de la série à l'extérieur, toujours sans le moindre point en déplacement. Au pied du mur à la 70e minute, Jhemp Almeida, le coach du Red Black, décidait de passer de quatre à trois défenseurs pour tenter de forcer la chance. Steve Guedes lui donnait partiellement raison en réduisant la marque à un quart d'heure du terme (2-1). La physionomie du match changeait.



L'équipe visiteuse était plus entreprenante même si Bertrange touchait encore le poteau et ratait le break. Dans les arrêts de jeu, Kevin Da Costa égalisait. Pfaffenthal tenait, à cet instant, un point inespéré. «Nous étions venus avec l'objectif de ne pas perdre et après une égalisation presque miraculeuse, je suis revenu en 4-4-2. Avec l'égalisation, mes joueurs étaient euphoriques et y ont cru jusqu'au bout. Le match était débridé et Bertrange avait probablement le moral atteint», explique Jhemp Almeida.



Le Bertrangeois Dylan Costa était exclu pour une double jaune dans les arrêts de jeu (90+3). Juste avant la fin du match, Christopher Colito décochait un tir des 30 mètres et marquait un but aussi beau qu'important en offrant la première victoire à l'extérieur du Red Black. Le ballon n'était même pas remis en jeu. Muet offensivement lors de quatre de ses cinq déplacements, Pfaffenthal venait de secouer deux fois les filets en l'espace de cinq minutes. «Cela fait du bien au moral surtout après avoir traversé quelques turbulences internes dans l'équipe voici deux semaines», confiait encore Jhemp Almeida.

Voici juste un an, le 27 novembre 2016, le Red Black était aussi en voyage à Bertrange. Le Sporting avait assommé son adversaire avec trois buts inscrits dans la première demi-heure. Pfaffenthal avait réduit l'écart à 3-1... mais Bertrange avait scellé le score final sur penalty en fin de match (4-1).



Dani De Almeida à la relance pour le Sporting.

Photo: Michel Dell'Aiera

Mertzig sur le podium



Quinzième après deux journées, Mertzig, qui a défait dimanche Wincrange 3-0, a signé une belle remontée et pointe désormais à la troisième place du classement. Le Sporting est la seule équipe de la série 1 à afficher un bilan de 24 sur 27 points.

Fin de série pour quelques gardiens

En entamant le match face à Wormeldange, Teddy Da Silva, le gardien de Mondercange était à 400 minutes sans encaisser. Il avait été battu la dernière fois le 8 octobre, à la 50e minute face à Biwer (but de Tim Schincariol). Dimanche, dès la 3e minute, Michal Mroch , l'avant mosellan a mis fin à son brevet d'invincibilité à 403 minutes.



Tiago Mendes, le gardien de Beggen a résisté 210 minutes, battu dimanche par Tao James de Belvaux. Alex Thill (Äischdall) a été le dernier à mettre un but à Olti Bishani (Mertzig) qui affiche 329 minutes sans encaisser depuis, une série toujours en cours.

Junglinster prend le large



Seul vainqueur des cinq premiers au soir de la 11e journée en série 2, Junglinster s'envole et comptabilise sept points d'avance avec un bilan impressionnant de 31 sur 33 points et à la clé, le titre de champion d'automne.

Neuf buts en une heure à Bastendorf

Après 30 minutes, le score était toujours de 0-0 entre Bastendorf et Kehlen. Les locaux ont accéléré et inscrit trois buts avant la pause (3-0). A la 72e minute, Kehlen revenait une première fois à un but de son adversaire à 3-2, une deuxième fois à la 88e minute à 4-3 et une dernière fois à la 90e+7 à 5-4. Neuf buts répartis entre huit buteurs différents.

