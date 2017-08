A presque 36 ans, Zlatan Ibrahimovic est plus que jamais une légende. Et, au crépuscule de sa carrière de footballeur, le Suédois aime plus que tout la cultiver et l'entretenir. Cela donne «Zlatan Legends», un jeu vidéo où il est à l'affiche et où le but est de faire de lui le... «champion de l'univers». Tout un programme!

Jeunes et... moins jeunes, à vos manettes! Zlatan Ibrahimovic est désormais le héros d'un jeu vidéo disponible depuis jeudi sur l'Apple store, et qui s'intitule naturellement «Zlatan Legends».



Il met en scène l'attaquant de ManU, affublé d'un cosume dans le style de celui d'Iron Man, à charge pour les joueurs de le guider, afin qu'il devienne «le champion de l'univers». Ibrahimovic lui-même a largement contribué à l'élaboration du jeu.