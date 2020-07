Le cycliste luxembourgeois a réussi son pari à savoir rouler 24 heures et aligner 915,39 km aux abords de la centrale hydroélectrique de Vianden. Nouvelle référence mondiale de la spécialité.

Diseviscourt s'offre dix records du monde en 24 heures

Le cycliste luxembourgeois a réussi son pari à savoir rouler 24 heures et aligner 915,39 km aux abords de la centrale hydroélectrique de Vianden. Nouvelle référence mondiale de la spécialité.

(ER avec DW) - «C'était le jour le plus dur de ma vie», a commenté Ralph Diseviscourt qui ambitionnait de battre le record du monde de la distance la plus longue à parcourir le plus de kilomètres possible en 24 heures. Mieux même. Si l'ancien record était de 894,35 km, le Luxembourgeois de 44 ans a fait mieux, soit 915,39 km mais il s'est aussi offert dix autres records du monde.

Officiellement, il s'agissait de battre le record de l'Australien Mitchell Anderson. Son équipe a su très tôt que "Dizzy" serait capable de le faire. Il y avait tout de même un peu de nervosité parce que le Luxembourgeois avait un objectif plus élevé: il voulait parcourir plus de 913,46 km. L'Autrichien Christoph Strasser avait déjà atteint cette marque, mais elle n'avait pas été reconnue comme un record mondial. Au final, Diseviscourt, qui a perdu trois kilos, a roulé à une moyenne de 38,1 km/h pendant toute une journée.

11 Ralph Diseviscourt à la chasse au record du monde. Photo: Serge Waldbillig

«J'ai mal aux épaules et au dos, je ne sais pas comment je pourrais encore tenir sur le vélo. Je suis heureux, bien sûr, mais je ne m'en rendrai probablement compte qu'après un certain temps», a t-il commenté.

Dans sa tentative, Diseviscourt a même dû ralentir la cadence. Lors des trois premières heures après le départ, samedi après-midi, il a roulé à 43 km/h de moyenne. «J'avais annoncé que je voulais commencer rapidement afin de pouvoir garder une certaine avance.»

Les records du monde de Diseviscourt 100 km en 2h19'13"

100 miles en 3h47'02"

200 km en 4h44'30"

200 miles en 7h46'11"

300 km en 7h12'42"

300 miles en 11h59'43"

500 km en 12h27'48"

500 miles en 21h01'44"

156,18 miles en 6 heures

915,39 km en 24 heures

Une stratégie payante car cet employé de banque voulait aussi battre des records intermédiaires. Il les a tous décrochés sauf celui des 12 heures. «Ces temps intermédiaires m'ont vraiment motivé, j'ai toujours conservé une bonne allure. Il aurait été difficile de rouler 24 heures sans quelques petits objectifs mais je ne pensais pas que je battrais aussi le record du 100 km.»

Durant sa tentative, le coureur s'est arrêté environ 13 minutes pour changer notamment de vêtements le samedi soir et le dimanche matin et pour des pauses sanitaires. Il a également pu compter sur le soutien de sa famille et de quelques spectateurs. «A chaque tour, je savais qu'il y aurait une bonne ambiance sur la plateforme d'observation quand je passerais devant. On m'a même encouragé au milieu de la nuit. C'était phénoménal.»





