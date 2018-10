Le programme des joueurs de la Forge du Sud s'annonce infernal. Entre la réception du Progrès, samedi, et la rencontre face à Etzella le 11 novembre, les hommes de Dino Toppmöller vont devoir digérer sept matches en l'espace de trois semaines.

Sport 2 min.

Dino Toppmöller: «On a pris confiance pour les prochains matches»

Avant Dudelange - Olympiakos (3e journée du groupe F de l'Europa League)

(ER/HK) - Le programme des joueurs de la Forge du Sud s'annonce infernal. Entre la réception du Progrès, samedi, et la rencontre face à Etzella le 11 novembre, les hommes de Dino Toppmöller vont devoir digérer sept matches en l'espace de trois semaines.

Dino, le F91 a signé une victoire convaincante face au Progrès avec un Dave Turpel qui a scoré deux fois, c'est bon pour la confiance?

On sait que c'est un super attaquant et il est très important pour notre groupe. Face au Progrès, il s'est offert un doublé mais il ne faut pas oublier que c'est lui qui est à la base de l'ouverture de score en jouant dans la profondeur. Il y a deux semaines, il avait raté un penalty en fin de match face au Racing, samedi il est buteur et passeur. Avec les attaquants, c'est toujours comme cela, tu es le héros ou pas.



Dans quel état d'esprit abordez-vous le match de jeudi contre l'Olympiakos (18h55)?

C'était important de gagner et de rester sur une bonne dynamique pour les semaines à venir. Après le match de jeudi, on aura la Coupe de Luxembourg le week-end prochain puis la Jeunesse (mercredi 31 octobre). On a pris confiance pour les prochains matches et on espère que nous allons confirmer jeudi en signant un résultat positif.

Ces derniers temps, il y a eu pas mal de changements au sein de votre équipe avec une dizaine de joueurs qui restent sur le côté, est-ce facile de gérer ce genre de situation?

Ce n'est jamais facile car tout le monde sait qu'il y a peut-être trop de joueurs. On travaille avec tout le monde. Il faut respecter chaque joueur même si on ne peut pas donner du temps de jeu à chacun. Tout le monde est important à mes yeux. Je sais aussi que pour quelques joueurs ce n'est pas un contexte facile à gérer, surtout mentalement. Ce sont malheureusement des choses qui arrivent dans le football. Quand j'étais joueur, je me suis retrouvé dans une situation identique. Il faut rester concentré et attendre que la chance arrive.



Un petit mot sur les blessés?

On espère que tout le monde va revenir très vite mais Kevin Malget en a encore pour minimum quatre semaines. Dominik Stolz sera apte jeudi, il n'y a pas de problème. Salif Dramé doit passer quelques radios cette semaine pour connaître exactement l'origine de ses soucis mais je reste confiant à son sujet.