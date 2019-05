Le coach allemand a apprécié la réaction d'orgueil de ses hommes. Après avoir encaissé trois buts en onze minutes, les Dudelangeois ont renversé la vapeur. «L'équipe a fait preuve d'une belle mentalité», dit-il.

Dino Toppmöller: «On a écrit notre histoire»

Eddy RENAULD Le coach allemand a apprécié la réaction d'orgueil de ses hommes. Après avoir encaissé trois buts en onze minutes, les Dudelangeois ont renversé la vapeur. «L'équipe a fait preuve d'une belle mentalité», dit-il.

Troisième saison à la tête du F91 et troisième titre de champion pour Dino Toppmöller. L'entraîneur dudelangeois et ses hommes ont souffert avant de vivre une fin de rencontre complètement folle. «C'est magnifique, la réaction de l'équipe après le 3-0 même si on aurait dû tuer le match en première mi-temps.»