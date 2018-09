Les deux entraîneurs ainsi que Jerry Prempeh ont réagi après la victoire de l'AC Milan un but à rien au stade Josy Barthel face au F91 Dudelange.

Dino Toppmöller: «Il y a de quoi être fier»

Propos recueillis par Thibaut Goetz

Gennaro Gattuso: «Hier quand je suis venu en conférence de presse, j’ai dit qu’on devait jouer en équipe pour battre Dudelange et je suis content de ce match. Dudelange ne m’a pas surpris, peut-être que ça vous surprend vous qu’on n'ai pas gagné avec plus d’écart. On avait tout à perdre. On a eu affaire à une équipe difficile à manoeuvrer même si on l’a bien étudiée on savait qu’ils pouvaient nous mettre en difficulté, ils ont été vaillants.»



Dino Toppmöller: «Perdre d’un seul but il y a de quoi être fier, même si on a beaucoup couru après le ballon et beaucoup défendu on a montré que l’on pouvait tenir défensivement face à une grande équipe.»

Jerry Prempeh: «Oui on a tout donné c’était un match incroyable pour nous, certains ont laissé leurs poumons, tout le monde a pas pris du plaisir. C’est un peu frustrant ce but ils auraient pu marquer avant ou après celui là n’était pas clair, mais dans l’ensemble on a fait un bon match.»