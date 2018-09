Après leur victoire dimanche contre Strassen (2-0), Dino Toppmöller et sa troupe se focalisent sur la venue du grand Milan. Avant le rendez-vous de Ligue Europa de ce jeudi (21h), le technicien dudelangeois se livre non sans une pointe d'humour.

Dino Toppmöller: «Entraînement, vidéo... et après on gagne contre Milan»

Didier HIEGEL Après leur victoire dimanche contre Strassen (2-0), Dino Toppmöller et sa troupe se focalisent sur la venue du grand Milan. Avant le rendez-vous de Ligue Europa de ce jeudi (21h), le technicien dudelangeois se livre non sans une pointe d'humour.

Dino, êtes-vous satisfait de la reprise de vos joueurs en championnat après la trêve internationale?

Oui, je suis satisfait. C'était bien, surtout en deuxième mi-temps. Nous aurions dû marquer davantage, mais le plus important était de remporter cette rencontre contre Strassen (2-0), maintenant place à la préparation du match de ce jeudi.

Comment avez-vous organisé ce début de semaine avant le rendez-vous contre l'AC Milan?

Il n'y aura pas trop de changements par rapport à ce que nous faisons habituellement. Après l'entraînement de ce lundi matin, le mardi sera journée libre, ensuite il y aura un entraînement au stade Josy Barthel le mercredi. Le programme du jeudi sera constitué d'un petit entraînement, d'une séance vidéo, puis d'une mise au vert à l'hôtel... et après on gagne contre Milan (large sourire).

Super! Mais plus sérieusement comment Dudelange peut gagner contre le Milan?

C'est une bonne question, je ne peux pas encore y répondre car je n'ai pas tout analysé des matches de Milan (il a suivi le match Cagliari - AC Milan à la télé dimanche soir). Je dois beaucoup travailler sur ce match-là pour trouver les espaces où on peut jouer. Pour l'instant, nous pouvons être très contents d'être là où nous sommes et tout le monde a vraiment très envie de jouer.



Allez-vous jouer comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant ou allez-vous adoptez une tactique plus défensive dans cette phase de poules?

Je ne suis pas quelqu'un qui regarde trop l'adversaire. Il y a certainement quelques situations tactiques à contrer, mais nous voulons jouer au ballon, aller de l'avant, et pourquoi ne pas marquer? C'est possible de les faire douter, j'ai confiance en mon équipe, elle en est capable. Après, si on perd 3 ou 4-0, ce serait tout à fait normal. Il faudra être courageux et jouer notre style de jeu.