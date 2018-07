La défaite, synonyme d'élimination à Vidi est oubliée. Place à présent à l'Europa League pour le champion dudelangeois. Opposés aux Kosovars du FC Drita (jeudi à 18h30), les hommes de Dino Toppmöller vont rencontrer un adversaire rugueux et costaud.

Dino Toppmöller (Dudelange): «Je m'attends à un duel serré»

Eddy RENAULD La défaite, synonyme d'élimination à Vidi est oubliée. Place à présent à l'Europa League pour le champion dudelangeois. Opposés aux Kosovars du FC Drita (jeudi à 18h30), les hommes de Dino Toppmöller vont rencontrer un adversaire rugueux et costaud.

Dino, la déception du match retour contre Vidi est-elle oubliée?

Oui, on a tourné la page mais à l'issue du match, tout le monde était déçu. Dudelange a réalisé deux matches de haut niveau face à un adversaire plus expérimenté. Nous avons démontré que nous étions capables de faire jeu égal et en fin de match, que ce soit à l'aller ou au retour, on aurait pu inscrire un but.



Entre Vidi et Dudelange, cela s'est joué à peu de choses finalement?

Certains petits détails ont fait la différence. Sur les deux buts que nous avons encaissés à Vidi, on a manqué de concentration et en fin de match, mes joueurs n'ont pas eu le petit grain de chance pour marquer ce but qui nous aurait qualifiés. Il ne faut pas oublier que Vidi c'est un budget de 14 millions et Dudelange 3. Pourquoi en France, Rennes ne gagne pas contre le PSG?

Le contexte sera différent lors de la réception de Drita, jeudi?

Absolument. Le FC Drita est un adversaire de notre niveau. Que nous soyons favoris pour cette double confrontation ou que ce soit 50/50 m'importe peu. J'espère que mes joueurs aligneront les mêmes prestations que contre Vidi. Au niveau de l'expérience et de la qualité, Drita est moins fort que Vidi mais je m'attends à un duel serré car Drita aligne des battants. Ces joueurs sont heureux de représenter le Kosovo pour la première fois sur la scène européenne, nous allons affronter des guerriers.



Exclu la semaine dernière, Bryan Mélisse sera suspendu ce jeudi, quelles sont les nouvelles du noyau?

Outre Mélisse, Kevin Malget est toujours absent. Stelvio Cruz devrait être forfait et Clayton de Sousa s'est blessé durant le week-end. Il est encore trop tôt pour se prononcer. Ce sont des éléments importants dans notre dispositif. A charge pour les autres de saisir leur chance.