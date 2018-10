Le FC Metz repart au combat à Sochaux (10e journée) ce lundi (20h45) après avoir été stoppé net à deux reprises. L'ex-Messin Dino Djiba (32 ans) assure la prévente d'un évènement que les hommes de Frédéric Antonetti ont préparé avec des contrariétés d'effectif.

Dino Djiba: «Le FC Metz va repartir de l'avant à Sochaux»

Propos recueillis par Hervé Kuc

Dino, vous avez arrêté votre carrière en 2011 (Thionville). Que devenez-vous?

Je me suis lancé dans le fitness, et j'exerce principalement au Luxembourg à Esch-sur-Alzette. Ma carrière a été marquée par de sérieuses blessures (genou) lorsque j'étais au FC Metz: à l'époque j'avais reçu de belles propositions après une période faste (2003-2006) mais ces blessures m'ont pénalisé. Maintenant, j'en profite pour aller voir jouer Momar N'Diaye (Jeunesse d'Esch) qui lui est toujours en activité.

Suivez-vous les résultats du FC Metz?

Oui et je vais les voir dès que je le peux. Leur début de saison est magnifique et je suis ravi de voir que la passerelle entre le Sénégal et le FC Metz fonctionne toujours aussi bien. Génération Foot (Dakar) produit toujours d'excellents éléments. Habib Diallo et Ibrahima Niane réalisent de très belles choses et je suis vraiment très content pour eux. Sur Metz, nous avons créé un club «l'Académie Jules Bocandé» qui dispute le championnat départemental. On perpétue l'esprit de Jules et du football africain.

Ludovic Obraniak (33 ans) vient d'annoncer la fin de sa carrière? Qu'en pensez-vous?

Je le connais très bien et nous avons fréquenté le centre de formation au même moment. Je l'apprécie beaucoup même si je n'ai plus de nouvelles de lui mais je vais lui envoyer un message via les réseaux sociaux. C'est un garçon qui n'a jamais eu de blessures sérieuses, il a du talent et il a pu le démontrer là où il est passé même si je pense que son choix de vouloir évoluer en Israël (2015-2016) n'était pas le bon. Il n'a que 33 ans et il aurait pu encore évoluer à un bon niveau.

Connaissez-vous Frédéric Antonetti?

Je ne crois pas que j'ai affronté l'une des équipes qu'il entraînait lorsque j'étais au FC Metz. Sa marque de fabrique, il l'a imposée dès son arrivée et les résultats sont là. Bien sûr, les deux dernières défaites freinent un peu l'équipe mais je ne m'en fais pas, je sais que le groupe va repartir de l'avant. De mes années à Metz, je garde en tête ma relation avec Jean Fernandez qui était comme un père pour moi. Il a été le meilleur et il m'a beaucoup aidé.

Peut-on connaître votre pronostic concernant l'opposition entre Sochaux et Metz ce lundi?

Il est toujours délicat d'aller s'imposer à l'extérieur mais je vais miser sur un succès grenat sur le score de 2 à 0. Je suis persuadé que les Messins vont réagir rapidement après leurs deux derniers revers.

L'enjeu de la rencontre

Le FC Metz (1er, 21 points) patine depuis deux parties (Paris FC et Le Havre). Son manque d'allant, ses imprécisions mais aussi l'intelligence de jeu de ses adversaires ont eu raison de la fougue entrevue au cours des sept premières journées. Frédéric Antonetti et le club grenat auraient aimé avancer la confrontation avec Sochaux au samedi (histoire de pouvoir disposer de tous les internationaux messins) mais le club doubiste n'a pas souhaité donner suite à la proposition mosellane. La Ligue étant le grand fautif dans cette programmation irrespectueuse et irresponsable. Frédéric Antonetti va devoir se passer de Sunzu (suspendu), Jans est convoqué avec le Luxembourg mais Oukidja et Boulaya seront présents. Le FC Metz possède néanmoins des armes pour proposer une formation équilibrée ce lundi (20h45).

Le «prono» de la rédaction

Le FC Sochaux-Montbéliard (13e, 10) n'a rien d'un foudre de guerre. Il encaisse peu (8 buts) mais marque guère (6). Notre pronostic: 2 à 1 en faveur du FC Metz.