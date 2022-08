Le FC Differdange s’est extirpé de la phase préliminaire de la Ligue des champions après une rude bataille finale.

Sport 3 min.

Futsal

Differdange retourne la table et se qualifie

Christophe NADIN Le FC Differdange s’est extirpé de la phase préliminaire de la Ligue des champions après une rude bataille finale.

Tirana et Differdange s’étaient donné rendez-vous et se sont bien retrouvés samedi en soirée pour se disputer la première place du Groupe G et donc l’accession au tour principal de la Ligue des champions de futsal. Les deux favoris n’ont connu aucune frayeur pour écarter les Nord-Irlandais de Belfast et les Chypriotes de l’APOEL Nicosie plus tôt en semaine.

Differdange revient solder ses comptes en Albanie Le club phare de futsal au Luxembourg se déplace en Albanie pour finir premier de son groupe et passer au tour principal.

Ce fut même une démonstration dans le chef des Differdangeois qui écrasaient les représentants de l’Ulster 13-0 mercredi avant de remettre le couvert face aux insulaires 24 heures plus tard (7-1). «C’était le déroulement idéal avec une qualité en face qui est allée crescendo», expliquait Umberto Cruz du comité differdangeois. Il y avait ensuite de la revanche dans l’air au moment d’affronter les Albanais de Tirana dans leur fief puisque cette même équipe avait privé Differdange d’une qualification la saison dernière. Les choses étaient mal engagées puisque l’équipe locale menait 3-0 après 23 minutes.

Au futsal les tackles sont interdits dans les duels. Photo: FC Differdange 03

«On était mal payé car eux avaient frappé cinq fois au but alors que nous avions collectionné les poteaux mais on y a cru jusqu’à la fin. Les supporters albanais se voyaient déjà au tour suivant, mais pas nécessairement les joueurs qui sont rompus à ce genre de match où tout peut basculer rapidement.»

La suite en Macédoine

En un peu plus de deux minutes, Rochard Rejala, à deux reprises puis Hugo Martinez ont ramené Differdange au score. «Il y a eu du doute puis de la panique chez eux mais au final, on était largement la meilleure équipe du plateau», explique Cruz.

On jouera le coup à fond et de petits détails pourraient faire la différence. Umberto Cruz

Rochard Rejala a inscrit deux buts lors du match décisif face à Tirana. Photo: Differdange 03

Differdange poursuit ainsi sa route dans le tour principal de la Ligue des champions. L’équipe de la Cité du Fer se retrouve dans le Groupe 8 de la Voie B en compagnie de Chrudim (RTC), Shkupi 1927 (MKD) et du vainqueur du Groupe H qui sera le FC Cosmos Tallinn (EST) ou les Slovaques de Lucenec. «Ce sera un tout autre calibre. Notamment avec les Tchèques de Chrudim. Une copie conforme de la sélection nationale. Des gars habitués aux matches de haut niveau. Mais on n’ira pas sans ambition même si notre campagne est déjà réussie. On jouera le coup à fond et de petits détails pourraient faire la différence.»

Ce tour principal se disputera en Macédoine du 25 au 30 octobre alors que Differdange avait postulé pour le tour préliminaire comme pour la suite du programme. L’UEFA pratique une vague rotation, mais Tirana a tout de même eu deux fois de suite ce premier tour de poule. Financièrement, le futsal reste le parent pauvre du football puisque le champion du Luxembourg a gagné 10.000 euros, ce qui est à peine suffisant pour couvrir les frais d’un tel déplacement. «J’espère toutefois que notre parcours suscitera des vocations et que notre Fédération nous aidera encore à passer un cap. Nous ne perdons pas de vue les jeunes mais le covid a mis un frein à nos projets», ponctuait Cruz.

Résultats et classement Differdange – Belfast (NIR) 13-0 APOEL (CYP) – Differdange 1-7 Tirana (ALB) – Differdange 3-4 Tirana (ALB) – Belfast (NIR) 15-0 APOEL (CYP) – Belfast (NIR) 7-4 Tirana (ALB) – APOEL (CYP) 5-2 Classement: 1. Differdange 3 matches/9 points, 2. Tirana 3/6, 3. APOEL 3/3, 4. Belfast 3/0

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.