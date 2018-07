Differdange recrute un nouvel attaquant

Le festival offensif de cette dix-septième journée (32 buts) a mis en évidence la forme des buteurs. Hadji s'est régalé en seconde période contre Strassen pour s'offrir un triplé. Er Rafik a remis la machine en marche et un peu plus loin, Karapetian et Stumpf ont aussi trouvé le chemin des filets adverses. Pour rien.