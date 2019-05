Encore privé de compétition européenne, Differdange va poursuivre sa mue. Une restructuration qui va s'opérer sans Julien Weber, libéré par le club alors qu'il lui restait un an de contrat. Le cas Mickaël Garos reste aussi à clarifier.

Differdange libère Weber, l'avenir de Garos incertain

Christophe NADIN Encore privé de compétition européenne, Differdange va poursuivre sa mue. Une restructuration qui va s'opérer sans Julien Weber, libéré par le club alors qu'il lui restait un an de contrat. Le cas Mickaël Garos reste aussi à clarifier.

Julien Weber (33 ans) n'est plus differdangeois. Arrivé il y a dix ans dans la Cité du Fer, le gardien emblématique du club de Fabrizio Bei a été libéré de l'année qui lui restait en rouge et noir et se met en quête d'un nouveau défi. Une nouvelle qui tombe quelques jours après l'épilogue d'un championnat et une nouvelle absence programmée sur la scène continentale.



Transféré du Titus Pétange, Andrea Amodio, 21 ans, devrait logiquement postuler comme titulaire la saison prochaine en attendant qu'Erkan Agovic, 18 ans, ne vienne le concurrencer.

Differdange va aussi devoir gérer un cas épineux ces prochains jours. Celui de Mickaël Garos, l'un des meilleurs Differdangeois cette saison. Le milieu de terrain français appartient toujours à Dudelange. Il lui reste une saison de contrat à honorer.

Une convention lie les deux clubs et Differdange souhaiterait garder son joueur de 31 ans. En froid avec Paolo Amodio au Progrès, le joueur a mis de l'eau dans son vin pour se dépouiller jusqu'à la dernière minute cette saison.

Selon nos informations, le régisseur ne devrait cependant s'attarder à Oberkorn et retourner à Dudelange. A moins que le Swift n'accède à l'élite vendredi et ne vienne brouiller les pistes.