Differdange et Hostert dos à dos

La rencontre d'ouverture de la 24e journée de BGL Ligue s'est soldée par un match nul entre Differdange et Hostert (2-2). Menés au score, les locaux ont égalisé dans les dernières minutes sur un but de Siebenaler.

Les Differdangeois ont signé le meilleur départ et trouvé la faille grâce à leur buteur Perez qui a trompé Pleimling à la 36e minute (1-0). La joie des joueurs locaux était de courte durée. En l'espace de cinq minutes, les Hostertois renversaient complètement la vapeur, ils égalisé d'abord par l'intermédiaire de Mura (39e) avant de prendre l'avantage grâce à A. Dervisevic (44e), 1-2.

Les Differdangeois sont revenus avec de meilleures intentions avec notamment les entrées au jeu de Caron, Holter et Malouda mais ils ont dû patienter les cinq dernières minutes pour revenir dans le match. Siebenaler était à la récpetion d'un corner et expédiait le cuir dans le but (2-2, 85e).



Les hommes de Dan Theis et de Henri Bossi vont à présent pouvoir préparer leur demi-finale de Coupe de Luxembourg qui se disputera ce mercredi 9 mai au contraire du Racing et de Wiltz qui joueront ce dimanche. Pour rappel, Differdange se déplacera dans la capitale alors l'USH affrontera le club wiltzois à Weidingen.



La suite du programme de la 24e journée

Dimanche à 16h

Dudelange - US Esch



Jeunesse - Strassen



RM Hamm Benfica - Fola



Rosport -Progrès



Mondorf - Titus Pétange



Rodange - Racing