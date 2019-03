Differdange et Arno Bonvini se séparent

Le FCD03 et Arno Bonvini ont décidé de mettre fin à leur collaboration d’un commun accord, a annoncé ce dimanche le club differdangeois.

Eddy RENAULD Le FCD03 et Arno Bonvini ont décidé de mettre fin à leur collaboration d’un commun accord, a annoncé ce dimanche le club differdangeois.

Arno Bonvini n'est plus l'entraîneur de Differdange. Le club s'est séparé de son coach âgé de 43 ans. En 17 matchs de championnat, Differdange 03 totalise 24 points et pointe à la 8e place du classement mais il n'est plus engagé en Coupe de Luxembourg.



Vendredi soir pour le compte de la 17e journée, Differdange menait 3-1 sur la pelouse du Racing avant de se faire rejoindre dans les arrêts de jeu (3-3).

Avant de s'engager au Parc des sports en début de saison, Bonvini avait œuvré du côté de Mondorf plus de cinq ans.



"Nous devions réagir aux résultats récents, je ne veux pas remettre en question les qualités d'Arno, mais l'équipe a besoin d'un nouvel élan et les joueurs doivent assumer leurs responsabilités", a déclaré le président differdangeois Fabrizio Bei.

La succession de Bonvini doit être clarifiée ce dimanche. Le nom de Dan Santos, qui a été remercié par le RM Hamm Benfica, est une des pistes possibles.