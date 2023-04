Differdange s’est payé le scalp du leader de championnat en fin de rencontre et garde un espoir de décrocher une qualification pour une coupe européenne comme le Racing.

Sport 3 min.

Huitième de finale de la Coupe de Luxembourg

Differdange élimine Hesperange, Dudelange sauve sa peau à Pétange

Christophe NADIN Differdange s’est payé le scalp du leader de championnat en fin de rencontre et garde un espoir de décrocher une qualification pour une coupe européenne comme le Racing.



Le Marisca Mersch sera le dernier survivant de la Promotion d’Honneur lors du tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de Luxembourg. Il aura la certitude de jouer sur son terrain. Actuellement troisième du championnat, le club nordiste n'a fait qu'une bouchée du FC Luxembourg City (6-0) qui l'avait contraint au partage dimanche dernier. Mersch ne retrouvera pas Rumelange, battu dans la seule prolongation de la soirée par Niederkorn (1-3) au terme d'une rencontre qui s'est terminée avec 18 joueurs sur le terrain. Azong et De Almeida ont permis aux visiteurs de jouer encore un rôle sur deux tableaux.



La Jeunesse frustrée, Niederkorn consolide sa place sur le podium Sentiments mêlés pour l’Union Titus Pétange qui prend un point dans les arrêts de jeu à la Frontière mais qui voit le Progrès prendre ses distances pour la troisième place.

Le Marisca ne retrouvera pas non plus Berbourg, battu sèchement par le tenant du titre, le Racing. Deux buts de Yannick Schaus, un de Jérôme Simon et un d’Edvin Muratovic ont permis au club de la capitale de se changer les idées en pleine zone de turbulences et surtout de rester dans le coup pour une qualification continentale devenue le Graal des Ciel et Blanc.

C'est aussi la dernière raison de vivre de Differdange cette saison. Les joueurs de la Cité du Fer l'ont bien compris et ont savouré à leur manière une qualification acquise à la force des jarrets. Théo Brusco a délivré tout le club à moins de 10 minutes de la fin du match d'une reprise de la tête, mettant fin au rêve de doublé du Swift. Hesperange avait gagné la Coupe en 1990. Il devra patienter et reposer tous ses espoirs sur le championnat.

Wiltz et Mondorf au diapason

Une compétition qui trotte toujours dans la tête de Dudelange. Les champions en titre ont préparé de la meilleure des façons le choc de dimanche au Holleschierg. Enfin presque… Ils ont sorti l'Union Titus Pétange au terme d'une partie un peu folle remportée 3-2 après avoir joué plus d'une demi-heure en infériorité numérique. C'est la seule ombre au tableau de la soirée. Carlos Fangueiro a perdu son attaquant João Magno dans la bagarre.

Le Brésilien s'est fendu d’un tacle irréfléchi qui lui a valu directement d’être expulsé par Ivo Torres. Le banc dudelangeois réclamait, à juste titre, pareil traitement dans l'autre camp lorsque le défenseur Marian Sarr s’était jeté à corps perdu pour arrêter ce même Magno une poignée de secondes plus tôt.

On est tout de même contents de sortir indemnes de ce match de bonshommes Vincent Decker

Dudelange savourait sa revanche sur le championnat et restait en lice pour le doublé en attendant l’échéance de dimanche. Fangueiro devra se réinventer en l’absence de l’un de ses deux attaquants habituels. «On est tout de même contents de sortir indemnes de ce match de bonshommes. On a réussi à résister à leurs attaques à 10», se félicitait le défenseur Vincent Decker. «C’est une victoire qui va nous apporter beaucoup de confiance et qui prouve que notre mental est intact. Il nous reste à soigner quelques détails mais on a marqué plus qu’eux et on resté solide ensuite.»

Deux autres pensionnaires de l'élite avaient le sourire ce mercredi soir. Parce qu'ils conduisent en parallèle une saison honnête en championnat et un parcours intéressant en Coupe de Luxembourg. Wiltz, qui a distancé Hostert (4-1) avec notamment un doublé de David Timmermans et Mondorf, plus prompt que Strassen avec là aussi un doublé de Billel Abdelkadous.

Ils rejoignent un dernier club de BGL Ligue. Le Victoria Rosport a fait la différence en fin de match par Johannes Steinbach sur penalty et Eric Brandenburger pour éliminer le Fola. C’est la deuxième fois en quatre jours que le club doyen repart bredouille des bords de la Sûre.

Les quarts de finale sont programmés le mercredi 26 avril.

Les résultats

Union Titus Pétange - Dudelange 2-3

Differdange - Hesperange 1-0

Berbourg - Racing 0-4

Mondorf - Strassen 2-1

Wiltz - Hostert 4-1

Rumelange - Niederkorn 1-3 (ap)

Rosport - Fola 2-0

Luxembourg City - Mersch 0-6

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.